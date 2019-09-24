Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin ilk ticari Airbus 380 uçuşu gerçekleşti
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Türkiye'nin ilk ticari Airbus 380 uçuşu gerçekleşti

26 dakika önce

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanına geldi.

Türkiye'nin ilk ticari Airbus 380 uçuşu gerçekleşti, System.String[]

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanına geldi. Thomas Cook yolcularından bazıları dört motorlu Airbus 380 tipi yolcu uçağı ile ülkelerine döndü.


Airbus 380 tipi yolcu uçağı Türkiye'deki ilk ticari uçuşunu Dalaman Havalimanından gerçekleştirdi. Saat 22.30'da havalimanına inen uçak, toplam 471 koltuk kapasitesi ile Dalaman'daki ilk grup Thomas Cook yolcularını Londra'ya götürdü. Dalaman Havalimanındaki ilk uçuşta 222 yolcu yer aldı.


İngiliz turistler, Muğla'nın ilçelerinden tur otobüsleri ve minibüslerle havaalanına taşındı. İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçakla 24 saat içinde yaklaşık 3 bin İngiliz'in ülkesine döneği öğrenildi.


Şirket ticari faaliyetlerine son verdiğini açıklamıştı


Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiği açıklanmıştı. Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden İngiliz vatandaşların geri getirilmesi için çalışma başlatılmıştı. - MUĞLA

Thomas Cook, Dalaman, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:29 Kaynak: İHA
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