Türk Mühendis Türkiye\'nin İlk Topluluk Kripto Para Birimini Geliştirdi

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Ham işlem hacmi bakımından bölgesinin lideri konumundaki Türkiye kripto para ekosistemi, blokzinciri tabanlı proje geliştirme konusunda da ilklere imza atmak için harekete geçti. Türk mühendis, ülkemizin ilk topluluk odaklı kripto para birimini geliştirdi.

Kripto para adaptasyonu açısından dünya çapında ilk 30 ülke arasında yer alan, ham işlem hacmi açısından ise Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin lideri konumundaki Türkiye, blokzinciri tabanlı proje geliştirme konusunda da harekete geçti. Türk mühendis Ahmet Karaçalı, Türkiye'nin ilk topluluk kripto tokenini geliştirdi. Tamamen topluluğun yöneteceği Vatra Inu isimli merkeziyetsiz, deflasyonist Web3 kripto para birimi, 14 Şubat'ta ön satışa çıkarılacak. Kripto para birimi, ön satış sürecinin tamamlanmasının ardından ise yerli kripto para borsası Bzetmex'te VATR koduyla listelenecek.

Projeye ilişkin ayrıntıları paylaşan Vatra Inu Proje Geliştiricisi Ahmet Karaçalı, "Bugüne dek Türkiye'deki kripto odaklı topluluklar, bir NFT projesi, bir haber platformu veya kripto alanında yüksek takipçili insanlar aracılığıyla oluşturuldu. Vatra Inu ise Türkiye'de token üzerinden ortaya çıkmış ilk topluluk projesi olma özelliği taşıyor" dedi.

Toplam arzın %88'i ön satışta sunulacak

Bilgisayar mühendisi olan ve 2020'den bu yana Türkiye'deki kripto para piyasası oyuncularına yazılım çözümleri sağlayan Ahmet Karaçalı tarafından geliştirilen Vatra Inu projesinin teknik dokümanında yer alan bilgilere göre, kripto para biriminin toplam arzı, 250 milyon adetle sınırlı olacak. %88'lik kısmı için, 14-21 Şubat döneminde ön satış yapılacak. Ethereum blokzincirinde token oluşturmak ve yayımlamak için kullanılan kripto para standardı ERC-20 üzerinde geliştirilen ve yakılabilir olan proje kapsamında, ön satışta satılmayan tokenlerin tüm tutarı, proje sahibine dönmeden yakılacak ve bu sayede kripto para birimine sahip olan topluluğun karar alma gücü de artırılmış olacak.

Pek çok kripto para projesinin sahibi veya yatırımcısı olduğuna dikkat çeken Ahmet Karaçalı, "Bu gibi projelerde, ekosistemde balina olarak tabir edilen yüksek değerli yatırımcılar, bazı kripto projelerinde yüksek alımlar yaparak projelerin gidişatının dolaylı karar vericisi olur. Vatra Inu'da ise 14 Şubat'ta başlayıp 21 Şubat'ta tamamlanacak ön satış sürecinde alınabilecek token sayısı en az 10 bin, en fazla 100 bin VATR olarak belirlendi. Ayrıca kademeli fiyatlandırma yapıldı. Bu sayede VATR fiyatını etkileyebilecek balina yatırımcıların oluşumunu engelleyerek, gerçek anlamda yönetimi tamamen topluluğa veren bir projeye imza atıyoruz" ifadelerini kullandı.

MetaMask - Discord entegrasyonuyla şeffaf ve adil erişim

Vatra Inu'yu merkeziyetsiz projelerden birine dönüştüren bir başka özelliğin, ilk aşamada tüm geliştirme masraflarının ve eforlarının proje geliştiricisi tarafından üstlenilmesi olduğunu vurgulayan Ahmet Karaçalı, "Ayrıca, topluluğun merkezi olarak konumlandırdığımız Discord platformuna girişleri, MetaMask cüzdanı entegrasyonuyla gerçekleştireceğiz. Bu sayede, elinde VATR tutan kişiler VATR topluluğuna dahil olabilecek ve bulundurdukları kripto para birimi miktarına göre rütbe ve erişim alabilecek. Böylece aslında projeye yatırım yapmayıp, sadece kötü niyetle manipülasyon amacı güden kişileri de topluluktan uzak tutacağız. Tokenlerin Web3 cüzdanı MetaMask'ta tutulması, projenin küresel kripto para borsaları gözündeki saygınlığını da artıracak. Vatra Inu, projenin yol haritasını belirleyecek tek unsurun topluluk olması amacıyla geliştirildi. Dünya çapında 'community token' olarak adlandırılan proje sayısı 10'u geçmiyor. Topluluğun tamamen kendi kendini yönettiği, itibarlı bir projeye rastlamak da pek mümkün değil. Vatra Inu, bu yönüyle merkeziyetsizlik idealini gerçek kılmak için yola çıkıyor. Öyle ki, teknik dokümanda yer verilen tüm teknoloji vaatlerini ön satış öncesinde tamamlayan Vatra Inu, idealine de oldukça yakın" diye konuştu.

BZETMEX Borsası Sponsor Oldu

Vatra Inu projesini sektördeki birçok aktöre sunduğunu, fakat Bzetmex borsasının proje vizyonu ve potansiyeline inanıp launchpad ve listelenme gibi aşamalarda karşılıksız sponsor olmak istediğini belirten Ahmet Karaçalı, "Bu vesileyle Bzetmex CEO'su Erdoğan Turan'a tekrar teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullanarak projesinin merkeziyetsiz olmasına katkıda bulunan Bzetmex kripto para borsasına da teşekkür etti.

"Öğrenen, geliştiren, yöneten bir topluluk oluşturacak"

Kripto para ekosisteminde özellikle yatırım tutarı ve bilgi birikimi açısından küçük yatırımcı olarak nitelenen kişilerin, 2023 yılında Türkiye'de yaklaşık 3 milyon kişilik bir kitle olduğunu, bu kitlenin hem sosyal hem de finansal anlamda zorluk yaşadığına dikkat çeken Vatra Inu Proje Geliştiricisi Ahmet Karaçalı, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: "Bu kitlenin yalnızca çok küçük bir kısmı bile VATR topluluğuna dahil olduğunda, hatrı sayılır bir büyüklükte, birlikte öğrenen, geliştiren, yöneten bir topluluk oluşturulması mümkün. Topluluk tokeni Vatra Inu'nun geleceğine de yine Vatra Inu topluluğu karar verecek. 2024'ün ilk çeyreğinde ön satış, listeleme ve topluluk oluşturma süreçlerini tamamlayacak, 2024'ün ikinci çeyreğinde ise ekosistemin saygın isimleri, topluluğun mutabakatıyla davet edilecek. Tüm yol haritasına, teknik arka planına ve token dağılımına internet sitesinden ulaşılabilen Vatra Inu topluluk tokeni projesinin ön satışı, 14-21 Şubat tarihleri arasında Bzetmex borsasında gerçekleştirilecek. İlgi duyan herkesi, VATR topluluğunun bir parçası olmaya davet ediyoruz."