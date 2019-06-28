

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde tropikal meyve üreticileri Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi çatısı altında birleşti. Kooperatif Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'nin ilk tropikal meyve kooperatifi olduklarını söyledi.

Gazipaşa'da muz başta olmak üzere avokado, kivi, passiflora (çarkıfelek), litchi, pitaya (ejder meyvesi), longan, guava, mango ve kahve gibi birçok tropikal meyvenin üretimi yapılıyor. Muz ve avokado yetiştiriciliğinde bahçeleşmeye gidilirken, üretici ciddi ekonomik gelir elde ediyor. Diğer tropikal meyvelerde de yeni deneme süreçleri tamamlanan, bölgeye çok iyi adapte olan, rekoltesi yüksek olanların açık ve kapalı alanlarda üretimi yapılıyor.

TÜRKİYE'DE İLK

Tropikal meyvelere bölge halkının artan ilgisi üzerine geçen Nisan ayında Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi kuruldu. Şu an 10 üyesi bulunan kooperatifin 13 Haziran'da da genel kurulu yapıldı. Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı ziraat mühendisi Ali Yalçın, Türkiye'nin ilk tropikal meyve kooperatifi olduklarını söyledi. Kooperatifin amacının tropikal ürünleri en iyi şekilde pazarlamak ve tropikal ürünlerden daha iyi gelir elde etmek olduğunu aktaran Ali Yalçın, "Biz tropikal meyve üreticileri olarak Türkiye'de alanında ilk olma özelliği taşıyan tropikal meyve üreticilerini bir araya getirecek bir kooperatif kurduk. Bu kooperatifi kurmamızdaki amaç, tropikal meyve üretimiyle uğraşan Türkiye'nin her yerinde üretim gerçekleştiren değerli üreticilerimizi bir araya getirmek. Bunun yanında ürünlerin daha iyi pazarlamasını sağlamak ve daha çok gelir elde etmek. Yapacağımız çalışmalarla üreticilerimizin ürettiği ürünlerin tanıtımını en iyi şekilde yapmayı hedefliyoruz. Gazipaşa'nın adını Türkiye'ye hatta dünyaya duyurmak istiyoruz" dedi.

Kooperatife üreticilerin büyük ilgi gösterdiğini de aktaran Ali Yalçın, "7 kurucu üyeyle kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, 13 Haziran'da yaptığımız genel kurulla 10 üye sayısına ulaştı. Kooperatifimize başvuru yapmış arkadaşlarımızla birlikte bu sayı 21'e çıkacak" diye konuştu.



- Antalya