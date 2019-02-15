Türkiye’nin ilk Turbo Kompresör AR-GE Merkezi IHI DALGAKIRAN’IN
42 dakika önce
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında fabrika açılışını gerçekleştiren Türkiye'nin ilk ve tek Turbo Kompresör üreticisi IHI DALGAKIRAN AR-GE Merkezi olmaya hak kazandı.
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında fabrika açılışını gerçekleştiren Türkiye
'nin ilk ve tek Turbo Kompresör üreticisi IHI DALGAKIRAN AR-GE Merkezi olmaya hak kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:10
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