Son Dakika Haberleri: Türkiye’nin ilk Turbo Kompresör AR-GE Merkezi IHI DALGAKIRAN’IN

Türkiye’nin ilk Turbo Kompresör AR-GE Merkezi IHI DALGAKIRAN’IN

42 dakika önce

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında fabrika açılışını gerçekleştiren Türkiye'nin ilk ve tek Turbo Kompresör üreticisi IHI DALGAKIRAN AR-GE Merkezi olmaya hak kazandı.

Türkiye’nin ilk Turbo Kompresör AR-GE Merkezi IHI DALGAKIRAN’IN, System.String[]
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında fabrika açılışını gerçekleştiren Türkiye'nin ilk ve tek Turbo Kompresör üreticisi IHI DALGAKIRAN AR-GE Merkezi olmaya hak kazandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:10 

Türkiye, Ekonomi
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