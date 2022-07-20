Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı bu yıl 15 bin turisti Akdeniz'in derinliklerine indirmeyi hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı bu yıl 15 bin turisti Akdeniz'in derinliklerine indirmeyi hedefliyor

20.07.2022 12:08

Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı bu yıl 15 bin turisti Akdeniz'in derinliklerine indirmeyi hedefliyor Antalya'da 35 metre derinlikte bulunan Fransız savaş gemisi St.

Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı bu yıl 15 bin turisti Akdeniz'in derinliklerine indirmeyi hedefliyor

Antalya'da 35 metre derinlikte bulunan Fransız savaş gemisi St. Didier batığına dalışlar başladı

Dalışlara Romanya ve Almanya'dan gelen turistler büyük ilgi gösteriyor

ANTALYA - Antalya'da 5 yıl önce hizmete giren Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı, bu yıl 15 bin turisti Akdeniz'in derinliklerine indirmeyi hedefliyor. Denizaltı ile dalışlara en çok Romanya ve Almanya'dan gelen turistler ilgi gösteriyor.

2017 yılında Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun katıldığı törenle hizmete giren turistik denizaltı, Kaleiçi Yat Limanı'ndan yerli ve yabancı turistleri Akdeniz'in derinliklerine indirmeye devam ediyor. Kaleiçi açıklarında 35 metre derinlikte bulunan Fransız savaş gemisi St. Didier batığına dalışlar nisan ayı itibarıyla başladı. Her seferde azami 44 yolcu ile günde ortalama 4-5 dalış yapan ve her seferde yaklaşık 1 saat suyun altında kalan denizaltının seferlerine ilgi yoğun oldu. St. Didier batığını yakından gören turistler, cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. Nemo Primero, bu yıl 15 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor.

"15 bin turist hedefimiz var"

Dalışların 23 Nisan'da başladığını belirten Submarine Turkey İşletme Müdürü Zafer Deveci, "Dalışlarımız 31 Ekim'e kadar devam edecek. Günde 4-5 dalışımız var. Yolcu ağırlığımız bu sezon Almanya ve Romanya ağırlıklı oldu. Savaş ve pandemiden dolayı Rus ve diğer milletlerde azalma var. 15 bin turist hedefimiz var. Turlar 50 dakika sürüyor. Kaleiçi açığında dalış yapıyoruz. Batık gemiyi gösteriyoruz. Dalgıçlarımız da camlarda şov yapıyorlar. Her dalışta bir teknemiz eşlik ediyor. Yerli turistlerin de ilgisi var. Yaklaşık 35 metreye dalış yapıyoruz" dedi.

Alman turist Janına Tschıch, denizaltını çok beğendiğini belirterek, ilk defa bindiğini ve tekrar binmek istediğini söyledi.

İstanbul'dan Antalya'ya tatile gelen Onur ve Sevilay çifti ise, "İlk defa bindik. Çok farklı bir şey. Akdeniz'in derinliklerine daldık. Güzel bir duygu. Hayatımızda çok fazla yaşayamayacağımız bir duygu oldu. Bir tarihi eser gemi ve balıkları gördük" dedi.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-CASUSLUKLA SUÇLANAN SAVCI: KUMPAS OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM İSTANBUL-CASUSLUKLA SUÇLANAN SAVCI: KUMPAS OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM Netkent Üniversitesi, final sınavlarını KKTC ve Türkiye'deki 57 farklı merkezde yüz yüze gerçekleştirdi Netkent Üniversitesi, final sınavlarını KKTC ve Türkiye'deki 57 farklı merkezde yüz yüze gerçekleştirdi
Kaynak: İHA

Deniz Altı, Akdeniz, Türkiye, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı bu yıl 15 bin turisti Akdeniz'in derinliklerine indirmeyi hedefliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:21 19 yaşındaki genç cinayet kurbanı mı oldu? Acılı aile intihara inanmıyor
12:04 Aşırı sıcakların etkisiyle yangınların çoğaldığı İngiltere'de halk alevlerden kaçmak için siper kazıyor
11:46 Ekmek almış evine dönen adam, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti
11:44 Hakan Ural'dan "Tek gecelik ilişkimin ürünü" diyen babası Selçuk Ural'a yanıt: Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır
11:35 MİT'ten yurt dışı operasyonu! 7 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Türkiye'ye getirildi
11:34 Güne yükselişle başlayan dolar 17,58 seviyesinden alıcı buluyor
11:22 EYT sorununu çözen 3 formül! Yaşa bakılmayacak yeni düzenleme için öngörülen tarih belli oldu
11:21 Türkiye'ye sıcak hava dalgası geliyor! Termometre 45 dereceyi görebilir
11:13 Silah sesine çıkan vatandaşlar kanlar içinde kadın cesedi buldu
11:03 Güne düşüşle başlayan gram altın 965 lira seviyesinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 12:31:25. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı bu yıl 15 bin turisti Akdeniz'in derinliklerine indirmeyi hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement