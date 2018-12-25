Türkiye'nin İlk Türkiye Kış Yüzme Şampiyonu'nda Geri Sayım

Türkiye'de ilk kez İzmir'in Menderes ilçesindeki Özdere sahilinde düzenlenecek olan Türkiye Kış Yüzme Şampiyonu, yılbaşından bir gün önce başarılı yüzücülerin de katılımıyla gerçekleşecek.

Türkiye'de ilk kez İzmir'in Menderes ilçesindeki Özdere sahilinde düzenlenecek olan Türkiye Kış Yüzme Şampiyonu, yılbaşından bir gün önce başarılı yüzücülerin de katılımıyla gerçekleşecek.



Türkiye Yüzme Federasyonu onaylı ülkemizdeki ilk Türkiye Kış Yüzme Şampiyonu, 30 Aralık Pazar günü Menderes Özdere'de düzenlenecek. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesinde; Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, Marathon Masters Spor Kulübü Başkanı Turgut Esen ve İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk'ün katılımıyla Türkiye Kış Yüzme Şampiyonu ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirildi.



Yılbaşına bir gün kala



Yarışma hakkında bilgi veren Marathon Masters Spor Kulübü Başkanı Turgut Esen, "Bizim yüzmeyi geniş kitlelere yaymayı amaçlayan bir hedefimiz vardı. Ben 45 yıldır yüzüyorum. Eski bir yüzücüyüm. Birçok derecelerim oldu. Dünya şampiyonlarına katıldım. Fakat bireysellikten çıkıp spor kulübü olmanın gerekliliği amacıyla bu organizasyonu düzenledik. Bu konuda DTO ve Menderes Belediyesi bize destek verdi. Yılbaşına bir gün kala, soğuk havada, özel bir yarışma olsun, kimsenin cesaret etmediği bir yarışma olsun dedik. Yarışmada koruyucu elbiselerle yüzülecek" diye konuştu.



150 kişi kayıt yaptırdı



Organizasyonun 1500 metre ve 3000 metre olarak düzenlenecek bir yarışma olarak planlandığını kaydeden Esen, şöyle devam etti:



"Çeşitli yaş gruplarında 150 kişi kayıtlarını yaptırdı. Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 2017'de Manş Denizi'ni en hızlı geçen Emre Erdoğan ve bu yıl Manş Denizi'ni en hızlı geçen İzmirli yüzücüler Bengisu Avcı ile açık su yüzücüsü Seda Noyan Kansuk da yarışmamıza katılacak."



Yusuf Öztürk: "Uluslararası standartlara sahip yarışma"



Toplantıda konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de, "Çok özel yarış düzenleyeceğiz. Bu, ilk defa gerçekleşecek olan uluslararası standartlara sahip yarışma olacak. Organizasyon, Ege'nin en güzel destinasyonlarından biri ve 46 mavi bayraklı tesisi olan Özdere'de gerçekleşecek. Bizler 1 Temmuz'da önce Urla da sonra da Foça'da Türkiye Yüzme Federasyonu ile yarışlar düzenliyorduk. Bu defa Marathon Masters ile bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Biz DTO olarak herhangi bir organizasyonu direkt yapmak yerine bu işi yapmak isteyen, çaba gösteren insanlara destek olmayı daha önemli görüyoruz" ifadelerini kullandı.



Bahri Tiryaki: "Daha fazla deniz ve otel turizmi"



Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki ise şampiyona hakkında şunları söyledi:



"Menderes, İzmir'in 3. büyük ilçesi. İzmir'in en uzun kıyılarına sahip. Ege Denizi kenarında mahalleleri bulunuyor. Deniz turizminden dört mevsim yararlanamadığımızı itiraf etmeliyiz ama Özdere'de yüzme müsabakalarını gerçekleştirecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Menderes'te, Özdere ve Gümüldür kıyılarında daha fazla deniz ve otel turizmi olmasını planlıyoruz. Menderes Kaymakamlığı ve Menderes Belediyesi olarak Özdere kıyılarında Marathon Masters tarafından yarışma yapılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün İzmirlileri yarışmalara bekliyoruz."



Yarışma, 30 Aralık'ta saat 11.00'da İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Özdere'de düzenlenecek. Yarışmaya katılanlara kupa takdim edilecek. - İZMİR

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