Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Türkiye'nin ilk uçak gemisine helikopterler konuşlanmaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Türkiye'nin ilk uçak gemisine helikopterler konuşlanmaya başladı

18.11.2022 14:24

Türkiye'nin ilk uçak gemisi olan LHD Anadolu hakkında yeni gelişmeler Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yapılan paylaşıma göre uçak gemisine ilk helikopterler iniş yaptı. Açıklamada, "Fotoğraflarda gördüğünüz Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar" ifadelerine yer verildi.

2016 yılında inşasına başlanan ve 2022 yılının sonunda envantere alınması beklenen Türkiye'nin ilk uçak gemisi LHD Anadolu hakkında yeni gelişmeleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.

HELİKOPTERLER GEMİYE KONUŞLANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz. Fotoğraflarda gördüğünüz Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz LHD-ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin ilk uçak gemisine helikopterler konuşlanmaya başladı

ALTAY TANKI TESTİ YAPILMIŞTI

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise geçtiğimiz günlerde uçak gemisi ile ilgili, "ANADOLU gemimizin tank operasyonu testleri Altay prototipi ile başarılı şekilde icra edildi. Mekanize Çıkarma Aracı LCM ile askeri tersaneden alınan Altay tankı, önce ANADOLU gemisine yüklendi, ardından yine LCM'ye alınarak sahile çıkarma operasyonu gerçekleştirildi. Bugün tamamlanan bu test ile projede önemli bir aşama daha geçildi. Her geçen gün bir adımı daha tamamlıyoruz ve ANADOLU'yu envanterimize katmak için sabırsızlanıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

GEMİ 2019'DA DENİZE İNMİŞTİ

Demir ayrıca, "Mayıs 2019'da denize indirilen gemi, Haziran 2022 itibariyle deniz kabul testlerine başladı ve halen devam ediyor. İnşallah bu yıl sonunda kabulünün yapılmasını bekliyoruz" dedi.

YORUMLAR
500

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Türkiye'nin ilk uçak gemisine helikopterler konuşlanmaya başladı - Son Dakika


Son Dakika
14:11 Gelin ve damat kız isteme töreni esnasında ölümden döndü, konuklar ne yapacaklarını şaşırdı
14:09 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Türkiye'nin ilk uçak gemisine helikopterler konuşlanmaya başladı
13:55 Başarılı voleybolcunun açıklamaları sonrası ortalığı birbirine katan iddia: Fenerbahçe kırmızı rengi yasakladı
13:32 Taksim'i kana bulayan teröristin saldırı öncesi makyaj malzemesi aldığı görüntüler gün yüzüne çıktı
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesi yaptı! İsteği zirveye damga vurdu
13:09 Aralık ayında doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi? Bakan Dönmez vatandaşın merak ettiği soruyu cevapladı
12:51 Tokat'ta muhtar dahil 3 kişinin ağılda ölü bulunduğu olayı swap örneği çözecek
12:24 Kocaeli'de motosiklete 5 kişi binenler kazaya böyle davetiye çıkardı! Tepki çeken anlar kamerada
12:23 Yürek parçalayan ölüm! 55 yıllık evli çift, 6 saat arayla hayatlarını kaybetti
12:20 Türk lirasını klozete atan fenomen Mika Raun hakkında 7 buçuk yıl hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2022 14:35:22. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Türkiye'nin ilk uçak gemisine helikopterler konuşlanmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement