Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanında bal festivaline yoğun ilgi
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Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanında bal festivaline yoğun ilgi

29 dakika önce

Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanında bal festivaline yoğun ilgiARTVİN - Artvin Borçka İlçesine Bağlı Macahel (Camili ) köyünde Gürcistan'a sıfır noktada 18. kez yapılan bal festivali büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanında bal festivaline yoğun ilgi

ARTVİN - Artvin Borçka İlçesine Bağlı Macahel (Camili ) köyünde Gürcistan'a sıfır noktada 18. kez yapılan bal festivali büyük ilgi gördü.

Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı ile Borçka Kaymakamlığı organizasyonunda Gürcistan sınırındaki 6 köyü kapsayan ve 23'ü endemik olmak 990 bitki türünün yayılış gösterdiği, Saf Kafkas Arı Gen Merkezi konumundaki bölgede saf kafkas arısı ve havzada üretilen ballar tanıtıldı. Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanında düzenlenen bal festivalinde üreticiler ballarını tanıtırken, cam kovanda arının nasıl bal ürettiği anlatıldı. Festivalde arının Türkiye haritasını çizmesi ve bal topunu yapması ilgi odağı olurken, meraklılar arının çalışma şeklini yakından görme imkanını buldu.

Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Macahel'in en önemli değerlerinden birinin saf Kafkas arı ırkı olduğunu belirterek, "Ekosistemde çok önemli bir yeri olan bu arı ırkını korumak için Macahel halkı elinden geleni yapıyor. Bu festivali uluslararası platforma taşımak istiyoruz. Gürcistan ülkesi ile sıfır noktasındayız. Burada komşu ülkeden gelen halk dansları ekibi var. Gelecek yılda Gürcistan ülkesi başta olmak üzere yurtdışından herkesi festivalimize devam ediyoruz" dedi.

Festivalde halk oyunları ekipleri de gösteri yaptı.

Gürcistan, Türkiye, Borçka, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:35 Kaynak: İHA
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