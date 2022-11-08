Türkiye'nin ilk ve tek engelli rap'çisi Eny Green kimdir?

"Sensin", "Derdim Dağları Aştı", "Yıllar", "Bu Benim Hayatım", "Lokum", "Eny Green Eski Okul", "Zaman", "Kanka", "Fenamen" gibi çok sayıda şarkıya imza atan Eny Green'in hayatı merak konusu. Türkiye'nin ilk ve tek engelli rap müzisyeni olan Eny Green, 1979 yılında İzmir'de doğdu.

MÜZİĞE ARA VERMİŞTİ

Müziğe 1998 yılında söz yazarak başlayan Eny Green, 2000 yılında ilk single'ını çıkararak profesyonel müzik kariyerine adım attı. 150'den fazla bestesi bulunan ve şarkılarında daha çok kendi hayatına ve engellilere yönelik motive edici sözler kullanan Eny Green, müzik kariyerine bir dönem yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ara verdi. 2021'de üç yeni single ile yeniden müziğe döndü.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Eny Green, aynı zamanda tekerlekli sandalye basketbol oyuncusudur. Profesyonel basketbol kariyerine 2000 yılında İzmir Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü'nde başlayan Eny Green, yaklaşık 8 sene boyunca bu takımın formasını giydi. Basketbola başladığı yıl itibarıyla 40 takımın yer aldığı turnuvada 3 sezon üst üste play off oynayarak "namağlup şampiyon" oldu. Profesyonel olarak spor kariyerini de sürdüren ünlü rap'çi, kariyerindeki başarısını hayatında yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelebilmesine borçlu olduğunu söylüyor.

YENİ SINGLE ARALIKTA ÇIKIYOR

Üretmeye devam eden Eny Green, şimdilerde yeni bir single üzerinde çalışıyor. Yeni projelerinde pop ve rap müziği bir arada kullanan Eny Green'in yeni single'ı "Bir Şiir Yazdım", aralık ayında dijital müzik platformlarında dinleyicilerin beğenisine sunulacak.