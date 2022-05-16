Türkiye'nin ilk ve tek engelsiz kuş gözlem kulesine ziyaretçi akını - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk ve tek engelsiz kuş gözlem kulesine ziyaretçi akını

16.05.2022 12:52
Türkiye'nin ilk ve tek engelsiz kuş gözlem kulesine ziyaretçi akını

Türkiye'nin ilk ve tek engelsiz kuş gözlem kulesinin bulunduğu Hersek Lagünü, Engelliler Haftası nedeniyle özel konuklarını ağırlıyor.

Türkiye'nin ilk ve tek engelsiz kuş gözlem kulesinin bulunduğu Hersek Lagünü, Engelliler Haftası nedeniyle özel konuklarını ağırlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Hersek Lagününde yapılan engelsiz kuş gözlem kulesi, konuklarına 245 farklı türde kuşun gözlenmesine imkan sunuyor. Engelliler Haftası nedeniyle Hersek Lagünü, Türkiye'nin ilk ve tek engelsiz kuş gözlem kulesi nedeniyle özellikle özel gereksinimli bireyler tarafından tercih ediliyor. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Hersek Lagünü'nde birlikte çalıştıklarını anlattı.

Göçmen kuşların uğrak noktası olduğu için "Kuş Oteli" olarak da adlandırılan Hersek Lagünü'nün Türkiye'deki önemli sulak alanlardan birisi olduğuna değinen Oral, "Türkiye'de ilk defa engellilere uygun kuş gözlem kulesinin olduğu mekandayız. Burası aynı zamanda doğa eğitim merkezimiz. Burası ve hemen gölümüzün öbür tarafındaki Tıbbı Aromatik Bitkiler Bahçemiz engellilerimize tam uyumlu. Kuş gözlem kulemizde engellilere uyumlu, asansörlü Türkiye'deki ilk kule" diye konuştu.

(Erhan Erdoğan - İHA)

Türkiye'nin ilk ve tek engelsiz kuş gözlem kulesine ziyaretçi akını
Türkiye'nin ilk ve tek engelsiz kuş gözlem kulesine ziyaretçi akını
Türkiye'nin ilk ve tek engelsiz kuş gözlem kulesine ziyaretçi akını
Türkiye'nin ilk ve tek engelsiz kuş gözlem kulesine ziyaretçi akını
Türkiye'nin ilk ve tek engelsiz kuş gözlem kulesine ziyaretçi akını

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Kaynak: İHA

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