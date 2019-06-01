Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin ilk ve tek Hristiyan TV kanalı 4. yaşına girdi
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Türkiye'nin ilk ve tek Hristiyan TV kanalı 4. yaşına girdi

41 dakika önce

Türkiye'de mezhepler-arası anlayışın artması ve toplumda Hristiyanlara yönelik algıların dönüşmesi için Türkiye'nin ilk ve tek Hristiyan TV kanalı uydu üzerinden yayın yapıyor.

Türkiye'nin ilk ve tek Hristiyan TV kanalı 4. yaşına girdi, System.String[]
Suriyeli mülteciler hariç yaklaşık 100 bin kadar Hristiyan nüfusun olduğu Türkiye'nin ilk ve tek Hristiyan televizyon kanalı olan SAT-7 TÜRK geçtiğimiz günlerde yayın hayatında dördüncü yaşına girdi.

2014 yılında RTÜK'ten 10 yıllık yayın lisansı aldıktan bir yıl sonra TÜRKSAT uydusu üzerinden yayına başlayan kanal, uluslararası yayın yapan SAT-7 organizasyonu bünyesinde ve finansal desteğinden yararlanan dört kanaldan biri.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:38 
Türkiye, Dünya
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