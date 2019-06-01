Türkiye'nin ilk ve tek Hristiyan TV kanalı 4. yaşına girdi
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Türkiye'de mezhepler-arası anlayışın artması ve toplumda Hristiyanlara yönelik algıların dönüşmesi için Türkiye'nin ilk ve tek Hristiyan TV kanalı uydu üzerinden yayın yapıyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:38
Suriyeli mülteciler hariç yaklaşık 100 bin kadar Hristiyan nüfusun olduğu Türkiye
'nin ilk ve tek Hristiyan televizyon kanalı olan SAT-7 TÜRK geçtiğimiz günlerde yayın hayatında dördüncü yaşına girdi.
2014 yılında RTÜK'ten 10 yıllık yayın lisansı aldıktan bir yıl sonra TÜRKSAT uydusu üzerinden yayına başlayan kanal, uluslararası yayın yapan SAT-7 organizasyonu bünyesinde ve finansal desteğinden yararlanan dört kanaldan biri.
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