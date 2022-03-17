Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı başlıyor - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı başlıyor

17.03.2022 11:32
Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı başlıyor

Pandemi nedeniyle zorunlu olarak verilen iki yıl aranın ardından Nisan'da Adana'da-10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 23 Mart tarihinde yeniden sokaklarda kutlanmaya başlıyor.

Pandemi nedeniyle zorunlu olarak verilen iki yıl aranın ardından Nisan'da Adana'da-10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 23 Mart tarihinde yeniden sokaklarda kutlanmaya başlıyor.

Yurt içinde ve yurt dışından binlerce kişinin katılması beklenen Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı 23 Mart Çarşamba günü başlayacak, 27 Mart Pazar gününe kadar sürecek. 26 Mart Cumartesi günü resmi açılış, kostümlü kortej ile Haluk Levent'in sahne alacağı karnaval konseri de gerçekleştirilecek. Bunun yanında birbirinden renkli kostümleriyle çeşitli koroların ve sanatçıların konserleri de karnaval coşkusunu zirveye taşıyacak.

27 Mart Pazar günü sona erecek karnavalda çok sayıda eğlenceli etkinliğin yanı sıra kültürel ve sanatsal aktiviteler ile birlikte ilgi çekici projeler de yer alacak. Karnavalın sürprizlerinden biri de Türkçeyi çok iyi konuşup bağlama çalmayı öğrenen Japon Yukari Fumuro olacak. Türküleriyle karnavalı renklendirecek olan Yukari Fumuro'ya yine Japonya'dan Hikaru Wakita eşlik edecek.

Portakallı Lezzetler Yarışması, Halk Koşusu, Rengarenk Fest, Su Korteji, TJK Pony Club ve KindyRoo Çocuk etkinlikleri, Uluslararası tanıtım stantları, Gastronomi Fikir Kulübü'nün Hızlı Dürüm Yeme Yarışması ve Mutfak Workshop'u ile TJK Portakal Çiçeği Koşusu karnavalda düzenlenecek etkinlikler arasında yer alacak.

"MUHTEŞEM DÖNÜŞ İÇİN HAZIRIZ"

Karnavalın fikir önderi Ali Haydar Bozkurt, her yıl nisan ayında düzenlenen karnavalın ramazan ayına denk gelmesiyle bu yıl 23-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirterek, "En büyük yenilik 2 yıl aradan sonra tekrar sokaklara, caddelere dönmek olacak. Karnavalı yeniden el ele, kol kola sevgi ve dostluk ile kutlamak. Her yıl sürprizlerle dolu karnavallar yaşadık. Sanatçılarımız, yurt içinden ve yurt dışından gelen etkinlik gruplarımız, yerel ve ulusal topluluklarımız, spordan sanata, sanattan eğlenceye kadar birçok etkinlikte buluşacağız. Bu yıl da aynı sürprizler yaşanacak. Adana'ya geleceklere hafızalarından çıkmayacak karnaval günleri sözünü ve memnun ayrılacaklarının garantisini veriyoruz" dedi.

Karnavalın moral-motivasyon açısından da önemli olduğuna işaret eden Bozkurt şunları söyledi:

"Ülkemiz ve dünya büyük zorlukların yaşandığı bir dönemden geçiyor. 2013 yılında ilk karnavalımızı düzenlerken bir dostluk, kardeşlik ve sevgi şemsiyesi altında buluşalım, tüm dünyaya Adana'dan seslenerek bu güçlü enerjiyi yayalım amacını taşımıştık. Bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda da aynı duygu ve istekleri taşıyoruz. Yeniden sokaklarda buluşuyor, el ele kol kola birlik ve sevgi mesajımızı tüm insanlığa iletiyoruz. Büyük ve güçlü bir ülkenin insanları olarak yarına olan inanç ve umudumuzu da hiç kaybetmiyoruz. Birlikte gülümsemeyi, kimsenin kimseyi herhangi bir farklılığından dolayı ötekileştirmediği, hoşgörü temelinde dostluğa her zaman zemin oluşturan bu buluşma bizleri mutlu ediyor. Buna bir de Adana'nın pozitif enerjisi eklenince umutlarımızın tazelendiği, yarınlara güvenle baktığımız portakal ağaçlarının çiçek kokuları eşliğinde bir "bahar havası yaşıyoruz."

(İHA)

Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı başlıyor
Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı başlıyor

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23 Mart, Türkiye, Adana, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı başlıyor - Son Dakika


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