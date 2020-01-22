Türkiye'nin ilk ve tek Sucuk Ekmek Yeme Yarışması "Sucukla Patla" üçüncü kez yine Erciyes'te - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk ve tek Sucuk Ekmek Yeme Yarışması 'Sucukla Patla' üçüncü kez yine Erciyes'te - Son Dakika

Türkiye'nin ilk ve tek Sucuk Ekmek Yeme Yarışması "Sucukla Patla" üçüncü kez yine Erciyes'te

19 dakika önce

Erciyes Kayak Merkezi, 26 Ocak Pazar günü "Sucukla Patla" yarışmasıyla eğlenceye davetiye çıkaracak.

Türkiye'nin ilk ve tek Sucuk Ekmek Yeme Yarışması

Erciyes Kayak Merkezi, 26 Ocak Pazar günü "Sucukla Patla" yarışmasıyla eğlenceye davetiye çıkaracak. 15 yarışmacı sucuğun dibine vurmak için kıyasıya mücadele edecek.


Her yıl bir birinden farklı pek çok ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel ve sportif organizasyona ev sahipliği yapan Erciyes, "Sucukla Patla" sloganıyla yine çok renkli bir etkinlik olan Sucuk Ekmek Yeme Yarışmasına üçüncü kez ev sahipliği yapacak. Ünü Kayseri'den tüm dünyaya yayılan ve Erciyes Dağı'ndan gelen esintiyle kendine has bir lezzete kavuşan sucuk için Erciyes Tekir Kapı bölgesinde 26 Ocak Pazar Günü gerçekleşecek yarışmada midesine güvenen 15 yarışması 15 dakika içerisinde onlarca sucuk ekmeği yemek için ter dökecek.


Kayseri Ticaret Borsası tarafından desteklenen, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş tarafından düzenlenen, Ciğerci İştahlı, Kaytur, Radisson Blue Hotel, Kent Ekmek, Mirada Hotel, Ulaşım A.Ş. Mix Yaşam Merkezi, Çemen's, Aygaz, Kolej FM sponsorluğunda yapılacak yarışmada müsabıklar Sucukla Patla arenasında sucuğun dibine vuracaklar. Derece girenlere toplamda 6 bin TL para ödülü dağıtılacak ve çeşitli hediyeler verilecek.


Erciyes Tekir Kapı bölgesinde düzenlenecek olan etkinlikte yarışmacılar kendilerine özel zamanla yarışırken izleyiciler de kahkahalarla keyifli anlar yaşayacak. Ünlü Dj Suat Ateşdağlı da zirvede sahneye çıkarak etkinlik boyunca izleyicileri coşturacak.


Organizasyon komitesi tarafından kurayla belirlenerek yarışmaya hak kazanan 15 yarışmacı, 25 Ocak Cumartesi günü www.sucuklapatla.com web sayfasından ve Erciyes Kayak Merkezi'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.


Program ise şöyle;


13: 00 - 16: 00 Suat Ateşdağlı Apres Ski Parti


14.15 - 14.45 Sucukla Patla Sucuk Ekmek Yeme Yarışması


16.15 - 16.45 Kahoot Erciyes Bilgi Yarışması


19: 00 Lightman Şov - KAYSERİ

Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
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