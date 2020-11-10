Türkiye'nin ilk ve tek 'tıp ve diş hekimliği müzesi' açıldı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk ve tek 'tıp ve diş hekimliği müzesi' açıldı

10.11.2020 10:48
Türkiye'nin ilk ve tek 'tıp ve diş hekimliği müzesi' açıldı, System.String[]

Seyhan Belediyesi'nin kamulaştırarak restore ettiği ve Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. İlter Uzel ile protokol imzalayarak hayata geçirdiği "Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi" törenle açıldı.

Seyhan Belediyesi'nin kamulaştırarak restore ettiği ve Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. İlter Uzel ile protokol imzalayarak hayata geçirdiği "Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi" törenle açıldı.

Pandemi şartları dikkate alınarak gerçekleştirilen açılışta konuşan Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof Dr. İlter Uzel, 50 yıllık birikimi olan tıp ve diş hekimliği aletleri, diş hekimliğine ait orijinal ve taş baskı kitaplar, gravür ve resimlerin sergilendiği müzenin bir butik müze olduğunu aktardı. Uzel, "Ziyaretçiler bu müzede, akılcı tıp etkinliğin başladığı yer olan ebedi vatanımız Anadolu'da gelişen Anadolu -Türk Tıbbı'nı, antik çağdaki adıyla Kilikya şimdiki Çukurova'nın ve Adana'nın bu etkinlikteki yerini bulabilecekler. 3 bin kadar Türkçe ve yabancı dillerde diş hekimliği kitabı, Diş hekimliği aletleri geçen yüzyıldan kalma son derece nadir bir diş üniti ve klinik dolapları müzenin ayrı bir zenginliğidir. Ayrıca büyük Atatürk'ün üst çene kalıbı, Enver Paşa'ya ait altın dolgulu çekilmiş diş, Çanakkale savaşlarından kalan diş dolgulu ve ortodontik tedavili bir Anzak askerinin alt çenesi ve İlk Türkçe matbu diş hekimliği kitabı da müzede sergilenmektedir" dedi.

"Adana eski evlerini restore edip işlevsel hale getiriyoruz"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da, "Adana eski evlerini restore ederek işlevsel hale getirme uygulaması örneklerinin beğenilmesiyle bu konuda ciddi şekilde gelişme oldu" dedi.

Başkan Akay, tescilli kültür varlığı yapının Başkan Zeydan Karalar döneminde kamulaştırılıp restorasyonuna başlanıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Restorasyon tamamlanarak kent kültürüne kazandırıldı. Özellikle bu projede bilim ile sanat buluşturuldu. Bilim doğruları sanat ise güzeli bulmaya yarar. Aslında bilimsiz sanat, sanatsız bilim olacak gibi değildir. Biz bu iki değeri önümüzdeki dönemde daha çok bütünleştirmek istiyoruz. İlter Uzel hocamız, bilimle başlayan etkinliğini sanatla sürdürmüş ve onun katkısıyla da bugün diş hekimliği müzesini açmış oluyoruz. Uzun zamandır başlayan bu tür çalışmaların özellikte kısa zaman önce gelmiş olmasına rağmen Valimizin isteği ve kararlılığı neticesinde artacağına ve sonuçlanacağını düşünüyorum. Bu müzenin, kentimizde sağlık turizmine katkı sunacağına ve diş hekimliği ve tıp tarihi ile ilgili araştırma yapan akademisyenler için de zengin bir kaynak oluşturacağına inanıyorum."

"Adana'nın hafızası ve kimliği Tepebağ'da"

Tepebağ'ın Adana için çok önemli olduğunu ifade eden Vali Süleyman Elban, "Adana'nın hafızası, kimliği bu alanda. Dolayısıyla Adana'nın gerçek kimliğini göstermek ve hafızasını genç nesillerimize aktarabilmek için başta Valiliğimiz olmak üzere Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi, vakıflarımız ve ilgili kuruluşlarımız el birliği ile buranın yaşayan ve gerçek Adana kimliğini temsil eden bir yer olması için çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılarla birlikte Türkiye'nin ilk Diş Hekimliği Müzesinin açılışı gerçekleştirdi. Konuklar daha sonra müzede yer alan eserleri incelediler.

Bu arada Seyhan Belediyesi'nce, Adana ve Türkiye'de sağlık alanında bir ilk olan Diş Hekimliği Müzesinin gelecek nesillere bilgi ve belge aktarımını sürdürmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına özel müze olarak tescili için de başvuruda bulunuldu. - ADANA

Türkiye'nin ilk ve tek 'tıp ve diş hekimliği müzesi' açıldı
Türkiye'nin ilk ve tek 'tıp ve diş hekimliği müzesi' açıldı
Türkiye'nin ilk ve tek 'tıp ve diş hekimliği müzesi' açıldı
Türkiye'nin ilk ve tek 'tıp ve diş hekimliği müzesi' açıldı

Diş Hekimliği Fakültesi, Çukurova Üniversitesi, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk ve tek 'tıp ve diş hekimliği müzesi' açıldı - Son Dakika


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