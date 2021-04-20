MANİSA TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI KALİTE YARIŞMASI EDREMİT'TE YAPILACAK - Son Dakika

MANİSA TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI KALİTE YARIŞMASI EDREMİT'TE YAPILACAK

20.04.2021 09:17

TÜRKIYE'nin ilk ve tek uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Anatolian IOOC, 9 ülkeden 24 jüri üyesinin katılımıyla 29 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılacak.

TÜRKIYE'nin ilk ve tek uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Anatolian IOOC, 9 ülkeden 24 jüri üyesinin katılımıyla 29 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılacak. Panel liderliğini dünyadaki birçok zeytinyağı kalite yarışmasının kurucusu İtalyan gazeteci Antonio Giuseppe Lauro'nun yapması planlanan yarışmanın direktörü Birsen Can Pehlivan, uluslararası kalitede zeytinyağı üreten markaları Anatolian IOOC'ye davet etti.

Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Anatolian IOOC, uluslararası zeytinyağı kalite jüri üyesi, gıda yüksek mühendisi Birsen Can Pehlivan'ın direktörlüğünde, Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası'nın katkılarıyla Edremit'te düzenlenecek. 29 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan yarışmanın panel liderliğini dünyadaki birçok zeytinyağı kalite yarışmasının kurucusu İtalyan gazeteci Antonio Giuseppe Lauro, uluslararası noterliğini Leonardo Castellani yapacak. Ayrıca jüri üyeleri arasında Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'nin (IOC) duyusal analiz laboratuvarında görevli M.Angels Calvo Fandos da yer alacak. Yarışma monovaryete (tek çeşit) blend (birden fazla çeşit) organik ve çeşnili olmak üzere dört ana kategoride yarışılacak. Yarışma, Türk üretici ve markalarına ilk kez kendi zeytinyağlarını kendi topraklarında, diğer katılımcılarla birlikte, uluslararası güvenirlikte bir jüriye tattırma olanağı bulması açısından ayrı bir önem taşıyor.

Yarışma direktörü, uluslararası zeytinyağı kalite jüri üyesi, gıda yüksek mühendisi Birsen Can Pehlivan, katılımın devam ettiğini belirtip, uluslararası kalitede zeytinyağı üreten markaları Anatolian IOOC'ye davet etti. Pehlivan, "Uluslararası standartlarda bir yarışma yapmayı planlamaktayım. Yarışmanın en önemli unsuru kendi ülkelerinde yetkin, uluslararası jüri üyeleriyle yapılmasıdır. Diğer unsurlar ise üretici bir ülke olmamız ve dünya zeytinyağı piyasasında varlık gösterebiliyor olmanız gerekiyor. Ülkemiz için çok geç bir karar oldu ama bu sene ülke adına bunu başaracağız. 29 Mayıs'ta başlayacak yarışma, 1 Haziran'da tamamlanacak. Katılımcılar arasında hem Türkiye'den hem de dünyada zeytinyağı üreten birçok katılımcımız var. Katılım halen devam etmektedir. Yarışmaya İspanya, Portekiz, İsrail, Arjantin, Fransa, İtalya, ABD, Tunus, Yunanistan, Libya'dan ve hatta dünyada ilk defa bu yıl Arap Emirlikleri'nde zeytinyağı üretildi ve bu yarışmaya katılıyor. Bazı ilkleri yaşadığımız için de heyecanlıyız" diye konuştu.

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağında son 5 yıldır atağa kalktığını dile getiren Pehlivan, "Biz hakikaten büyük bir zeytin ve zeytinyağı üretici ülkeyiz. Bununla birlikte çok fazla kalitemizden söz ettiren bir ülke olamadık. Son 5 yıldır artık çok değerli ve başarılı markalarımız var. Bu markalar sayesinde artık 'Biz de varız' diyebiliyoruz. Bu markaların varlığıyla birlikte bu yarışmaları yapabilecek seviyeye geldik. Bu yarışmanın bir diğer anlamı da 'Kaliteli üretimi yapıyoruz ve artık böyle bir potansiyelimiz var' diyebiliyor olmamız. Özellikle üreticilerimiz için bu yarışma çok önemli. Mesleki açımdan bakacak olursak birçok ülkeye gittim, ilk defa birçok yetkin arkadaşımı ülkemde ağırlamaktan dolayı son derece heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

JÜRİDE 9 ÜLKEDEN 24 TADIM PROFESYONELİ YER ALACAK

Pehlivan, 'Anatolian IOOC Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması jürisi, 9 ülkeden gelecek 24 tadım profesyonelinden oluşuyor. Güçlü bir kadro ile katılacağız. Türkiye'den de 5 yetkin jüri üyemiz var. Ülkelerinde zeytin ve zeytinyağı konusunda yetkin kişileri burada ağırlamaktan son derece keyif alacağız" dedi.

MANİSA TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI KALİTE YARIŞMASI EDREMİT'TE YAPILACAK
MANİSA TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI KALİTE YARIŞMASI EDREMİT'TE YAPILACAK
MANİSA TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI KALİTE YARIŞMASI EDREMİT'TE YAPILACAK
MANİSA TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI KALİTE YARIŞMASI EDREMİT'TE YAPILACAK
MANİSA TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI KALİTE YARIŞMASI EDREMİT'TE YAPILACAK
MANİSA TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI KALİTE YARIŞMASI EDREMİT'TE YAPILACAK
MANİSA TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI KALİTE YARIŞMASI EDREMİT'TE YAPILACAK
MANİSA TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI KALİTE YARIŞMASI EDREMİT'TE YAPILACAK
MANİSA TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI KALİTE YARIŞMASI EDREMİT'TE YAPILACAK
MANİSA TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI KALİTE YARIŞMASI EDREMİT'TE YAPILACAK
MANİSA TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI KALİTE YARIŞMASI EDREMİT'TE YAPILACAK
MANİSA TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI KALİTE YARIŞMASI EDREMİT'TE YAPILACAK

Zeytinyağı, Türkiye, Edremit, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI KALİTE YARIŞMASI EDREMİT'TE YAPILACAK - Son Dakika


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