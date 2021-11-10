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Türkiye'nin ilk ve tek uygulamalı kilim müzesi - Son Dakika

Türkiye'nin ilk ve tek uygulamalı kilim müzesi

10.11.2021 00:03

Türkiye'nin ilk ve tek uygulamalı kilim müzesi Sivrihisarlı kadınlar hem eski kültürü yaşatıyor hem de para kazanıyor Unutulmaya yüz tutan meslek tekrar yaşatılıyor Bu projeyle kilim dokumacılığı gelecek nesillere aktarılacak Kursiyer Ayten Kocabay: "Hem eğleniyoruz, hem de para...

Türkiye'nin ilk ve tek uygulamalı kilim müzesi

Sivrihisarlı kadınlar hem eski kültürü yaşatıyor hem de para kazanıyor

Unutulmaya yüz tutan meslek tekrar yaşatılıyor

Bu projeyle kilim dokumacılığı gelecek nesillere aktarılacak

Kursiyer Ayten Kocabay:

"Hem eğleniyoruz, hem de para kazanıyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kadınlar, Türkiye'nin ilk ve tek uygulamalı kilim müzesinde hem boş zamanlarını değerlendirerek meslek öğreniyor hem de hazırladıkları kilimleri satarak para kazanıyor.

Sivrihisar Kilim Müzesi, Türkiye'nin ilk ve tek uygulamalı kilim müzesi olarak biliniyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olarak bilinen kilim dokumacılığı, müzede yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmak isteniyor. Kadınlara yönelik hayata geçirilen kilim dokuma kursu ise ilçede yaşayan kadınların yoğun ilgisini görüyor. Kurs kapsamında müzeye gelerek kilim dokuma öğrenen kadınlar, daha sonra ise hazırladıkları kilimleri satarak gelir elde edebiliyor. Mesleğin kaybolmaması ve gençlere örnek olmak için kilim dokumacılığı yaptıklarını belirten kadınlar, boş vakitlerini meslek öğrenerek geçirmenin mutluluk verdiğini dile getiriyor. Ayrıca uygulamalı kilim müzesini ziyaret eden sanatseverler, hazırlanan tezgahlarda kilim dokuma fırsatı da buluyor.

"Evde boş duracağımıza buraya gelerek boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz"

Hazırladıkları ürünleri satarak para kazanma fırsatı bulduklarını söyleyen Ayten Kocabay, "Ben ilk başlayan kursiyerlerden bir tanesiyim. Pandemi döneminde bir süre ara verdik. Açılınca tekrar başladık. Çok zevkli, evden iyi geliyor burası bize. Bir ilaç gibi geliyor. Bizim için çok iyi bir fırsat bunlar. Biz de evde boş duracağımıza buraya gelerek boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Yaptığımız ürünlerimizi de satıyoruz. O da bize bir gelir oluyor. Hem eğleniyoruz hem de para kazanıyoruz" dedi.

"Eski değerlerimizi kaybetmeyelim"

Eski değerlerin kaybedilmemesi gerektiğini ifade eden Ayla Koyuncu, "Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Onun sayesinde evden çıktık. 55 yaşından sonra bu işi öğrendim. İsteyen herkes gelsin. Hiç dokumamıştık ama ninelerimizin dokuduklarını biliyorduk. Gençlere tavsiyemiz gelip dokusunlar. Eski değerlerimizi kaybetmeyelim" şeklinde konuştu.

"Gençlerimize örnek olsun diye geliyoruz"

Gençlere örnek olarak onların da bu işe merak salması için dokumacılığa yöneldiklerini belirten Hamide Karatepe, şunları söyledi:

"En çok gençlerimiz gelsin. Bizler geliyoruz ama öğrenmekten ziyade gençlerimize örnek olsun diye geliyoruz. Dünyaya açılan pencere bu. Gelip görsünler ve dokusunlar. Biz büyüklerimizi yaşatmak için geliyoruz. Büyüklerimiz hep bunları dokumuş, gelir kaynağıymış. Şimdi satılsa da olur satılmasa da olur."

Türkiye'nin ilk ve tek uygulamalı kilim müzesi
Türkiye'nin ilk ve tek uygulamalı kilim müzesi
Türkiye'nin ilk ve tek uygulamalı kilim müzesi
Türkiye'nin ilk ve tek uygulamalı kilim müzesi

Sivrihisar, Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk ve tek uygulamalı kilim müzesi - Son Dakika


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