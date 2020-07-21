Türkiye'nin ilk ve tek yerli, hibrit elektrikli aracı Ankara'da kullanılacak - Son Dakika

Türkiye'nin ilk ve tek yerli, hibrit elektrikli aracı Ankara'da kullanılacak

ANKARA - Türkiye'nin ilk ve tek yerli, hibrit elektrikli aracı Ankara'da yollara çıkıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ford Otosan arasında imzalanan sözleşme kapsamında araçlar, Ankara Büyükşehir Belediyesine teslim edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ford Otosan arasında imzalanan sözleşme kapsamında Türkiye'nin ilk şarj edilebilir, hibrit elektrikli ticari aracı Ford Custom PHEV, Büyükşehir'e teslim edildi. Türkiye'de üretilen hibrit elektrikli Ford Custom Plug-In Hybrid araçlar, Ankara Kalesi başta olmak üzere, Ulus ve çevresindeki tarihi noktalarda vatandaşlara ücretsiz ring hizmeti sağlayacak.