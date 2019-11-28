Türkiye'nin ilk veri merkezi fuarı kapılarını açtı

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Data Center Expo Eurasia 2019 Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.



Türkiye'de ilk kez düzenlenen Data Center Expo Eurasia 2019 Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuar bilgi teknolojileri, iletişim kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve sektör temsilcilerini bir araya getiriyor. Dört gün boyunca İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan fuarda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da aralarında bulunduğu kamu kuruluşları, son teknolojilerini sergiliyor.



Fuarda konuşan Data Center Expo Eurasia Proje Müdürü Savaş Kemal Burkay, "Türkiye, veri merkezi sektörünün gelişmesi, hareketlenmesi yabancı yatırımcıların Türkiye'den satın almalar yapmasına neden oldu" dedi.



"Veri merkezi sektörünün gelişmesiyle, yabancı yatırımcıların Türkiye'den satın almalar yapmasına neden oldu"



Veri merkezi sektörünün Amerika'da doğmuş bir sektör olduğunu belirten Data Center Expo Eurasia Proje Müdürü Savaş Kemal Burkay, " Avrupa'da Londra, Paris ve Frankfurt şehirlerinde Asya'da ise Singapur, Japonya ve Çin gibi ülkelerde gelişmiş bir sektör. Türkiye veri merkezi sektörü, dünyada veri merkezi oyuncuları arasında bu fuar ile birlikte yedinci ülke olarak kendisini ön plana çıkarttı. Bütün dünyada veri merkezi sektörünü öne çıktı. Bu sektörde ilerlemiş ülkelerin dijital Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve yeni sanayi önde olduklarını söyleyebiliriz. Yaklaşık bir ay önce Rus bir yatırımcı Türkiye'de veri merkezi açtı. Bunlar sektörün gelişmesine ve Türkiye'nin gelişmesine çok büyük katkı sağlıyor. Cumhurbaşkanımızın yaklaşık iki ay önce Türk vatandaşlarına ait verilerin Türkiye'de barındırılmasına ilişkin çıkardığı genelgeyle bizim fuarımızla çok örtüştü" şeklinde konuştu.



"Yeni dünyada artık en büyük hazine data"



İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en büyük dijital havalimanı olarak tanımladıklarını belirten İstanbul Havalimanı Alt yapı ve Güvenlik Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Emrah Bayar Çelik, "Günümüzde artık data çok önemli ama sadece bu dataya sahip olmak bir önem ifade etmiyor. Bu datayı işleyebilmeniz ve anlamlandırabilmeniz çok daha önemli. Yeni dünyada artık en büyük hazine data. Biz bu kullanmış olduğumuz datayı esasında operasyonumuz için, ticari alanlarımızın planlanması için, yeni teknolojilerin geliştirilmesi için de sürekli olarak kullanıyoruz. Buradaki altyapımızı da yeteneklerimize de geliştirmeye çalışıyoruz. Veri merkezi konusunun sadece dünya için değil Türkiye için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmişe baktığımız zaman Türkiye'nin veri merkezi konusunda Avrupa'ya göre çok daha hızlı ilerlediğini görüyoruz. Veri merkezleri çok önemli özellikle 5G teknolojisinden sonra çok daha önemli bir hale gelecek. Hemen hemen herkesin bir veri merkezi olması gerekecek. Bu tür fuarlarda veri merkezileri nasıl dizayn edilir, nasıl operasyon gerçekleştiğini görüyoruz. Farkındalığın oluşması için çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Kişiler, kendi kişisel verilerinin nerelerde tutulduğunu bilmesi gerekiyor"



İlk kez düzenlenen fuarın Türkiye için önemli ve kıymetli olduğunu aktaran Veri Güvenliği ve Veri Sistemleri Daire Başkan Vekili Ersin Can, "Sektörün önemli kamu ve firmaları bu fuarda yer almakta. Resmi Gazete çıkan kanuna göre başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktadır. Öncelikle olarak kişiler, kendi kişisel verilerinin hangi amaç için işlendiğini, nerelerde paylaşıldığını ve nerelerde tutulduğunu bilinmesi gerekiyor. Bu bilincin gelişmesi topluma yayılması adına bu tarz etkinlikler son derece kıymetli ve değerlidir" diye konuştu.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuar, 1 Aralık 2019 tarihlerine kadar devam edecek. - İSTANBUL