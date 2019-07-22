Türkiye'nin ilk 'yapay zeka mühendisliği' bölümünün müfredatı hazır
1 saat önce
Bu yılki YKS kılavuzuna alınan ve "geleceğin meslekleri" arasında gösterilen "yapay zeka mühendisliği" programının açılacağı Hacettepe Üniversitesinde müfredat hazırlıkları tamamlandı.
Bu yılki YKS kılavuzuna alınan ve "geleceğin meslekleri" arasında gösterilen "yapay zeka mühendisliği" programının açılacağı Hacettepe Üniversitesinde müfredat hazırlıkları tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:32
Benzinin ardından motorine de indirim geliyor 150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı! FETÖ'nün kanalında program sunan Reha Yeprem'i görenler tanıyamıyor Barclays, Casino ve Carrefour birleşmesine olumlu bakıyor