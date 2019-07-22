Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin ilk 'yapay zeka mühendisliği' bölümünün müfredatı hazır
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Türkiye'nin ilk 'yapay zeka mühendisliği' bölümünün müfredatı hazır

1 saat önce

Bu yılki YKS kılavuzuna alınan ve "geleceğin meslekleri" arasında gösterilen "yapay zeka mühendisliği" programının açılacağı Hacettepe Üniversitesinde müfredat hazırlıkları tamamlandı.

Türkiye'nin ilk 'yapay zeka mühendisliği' bölümünün müfredatı hazır, System.String[]
Bu yılki YKS kılavuzuna alınan ve "geleceğin meslekleri" arasında gösterilen "yapay zeka mühendisliği" programının açılacağı Hacettepe Üniversitesinde müfredat hazırlıkları tamamlandı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:32 
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