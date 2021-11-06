Üye Girişi
Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu üreticisi ULAK, alanında dünya liderleri arasında - Son Dakika

Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu üreticisi ULAK, alanında dünya liderleri arasında

06.11.2021 11:53

Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu üreticisi ULAK Haberleşme AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, ULAK Haberleşme'nin baz istasyonu ve yazılım tabanlı ağ ihracatına başladığını, yazılım tabanlı ağ konusunda...

Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu üreticisi ULAK Haberleşme AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, ULAK Haberleşme'nin baz istasyonu ve yazılım tabanlı ağ ihracatına başladığını, yazılım tabanlı ağ konusunda dünya liderleriyle yarışır hale geldiğini bildirdi.

Tüfekci, Girişimci İşadamları Vakfı'nın (GİV) düzenlediği Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ne katılmak için geldiği Konya'da, AA muhabirine, haberleşmenin, bilişim çağının en önemli araçlarından biri olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin parası da verisi de Türkiye'de kalıyor"

Haberleşmenin bugün sadece sesle, görüntüyle değil, veriyle, veri aktarımıyla da mümkün olduğunu belirten Tüfekci, "Dijital haberleşme çağında Türkiye olarak çok şükür şu anda 6-7 ülkenin sahip olduğu bir teknolojiye ULAK haberleşme ile sahip olmuş durumdayız. Hazır ürün olarak satan ülke sayısını söylüyorum. 7 ülkeden biri durumundayız şu anda. ULAK Haberleşme'yi kurarken, askeri alanda sağladığımız, elde ettiğimiz bir teknolojiyi sivil alana yansıtarak katma değer üretmeyi, Türkiye'nin hem parasının hem de verisinin ülkede kalmasını hedeflemiştik. Çok şükür bu konuda muvaffak oluyoruz."

"Hedefimiz 5G ve ötesi"

Tüfekci, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu üreticisi olan şirket olarak kendilerine büyük hedefler koyduklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Şu anda sahada aktif olarak kullanıcıların kullandığı 2 bine yakın baz istasyonumuz var. Tabii biz bunun çok daha fazla olmasını arzu ediyoruz ve bunun için de çabalıyoruz. 4.5G'de bu yatırımlar azalmış olsa da devam ediyor ama asıl hedefimiz '5G ve ötesi'. Şirketimizin mottosu da bu zaten. 'Türkiye'nin 5G ve ötesi' için haberleşme vizyonunu kurmaya çalışıyoruz. Ulak, 5G baz istasyonu konusunda çalışıyor. Bunun çekirdek şebekelerini de yapıyoruz. Hem 4.5G hem 5G. Bunun yanında, 'SDN' dediğimiz 'Software Defined Network' yazılım tabanlı ağ teknolojisini dünyayla eşzamanlı geliştirdik. Bunu da artık kamu kurumlarımıza ve özel firmalara pazarlıyor durumdayız."

Yazılım tabanlı ağın bilişim çağı için çok önemli olduğunu dile getiren Tüfekci, "Ağ dediğimiz, noktaları birbiriyle birleştiren bir yapı. İnternet bir ağdır, GSM de aynı şekilde. Bu ağları merkezi bir şekilde yöneten, etkin bir şekilde yöneten, çok hızlı bir şekilde bunları ayağa kaldırabilen ve kontrolünü sağlayan bir yazılımdan bahsediyoruz. Bu, yeni standart bir teknoloji. Dünyada Cisco gibi büyük firmalar bunu yapıyorlar ve biz de onlarla eşzamanlı olarak bu yazılımı geliştirmiş durumdayız. Yani bugün ihalelerde Cisco ve biz aynı şartlarda ihalelere girebiliyoruz. ULAK, yazılım tabanlı ağ konseptinde dünyanın en iyi firmalarıyla yarışacak potansiyele gelmiş durumda. Yani sadece baz istasyonu üreten firma değil, total network çözümü üreten bir haberleşme firmasıyız." değerlendirmelerinde bulundu.

Tüfekci, ULAK'ın yaptığı ihracatla adından söz ettireceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Baz istasyonlarımızı ve ağ ürünlerimizi yavaş yavaş ihraç etmeye başladık. Şu anda deneme yaptığımız ülkelerden siparişler geliyor. Yüzler mertebesinde siparişler geliyor. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Tam da bundan 4 yıl önce ULAK'ı kurduğumuzda ulaşmak istediğimiz hedef sadece 'Türkiye'nin parası ve verisi Türkiye'de kalsın' değil, aynı zamanda bu ürünle Türkiye'ye ihracat vasıtasıyla para da kazandırmaktı. Bunda da muvaffak oluyoruz. Çok dinamik bir ekibimiz var, oldukça sıkı çalışıyorlar. Bu işin arkasında ASELSAN, NETAŞ, Argela gibi önemli firmalarımız ve destek aldığımız çok büyük bir haberleşme ekosistemimiz var. Onlarla birlikte Türkiye için haberleşmede 'biz de varız' diyebileceğimiz bir noktaya geliyoruz. Şu an 3 ülkeden sipariş aldık, Afrika ve Asya ülkelerinden. Hem baz istasyonu hem de yazılım tabanlı ağ siparişi aldık. Herkesi ULAK'ı tanımaya ve desteklemeye davet ediyoruz. ULAK'ı halka arz edeceğiz. Halka arz ettiğimizde de herkesin ULAK'ın sahibi olmasını istiyoruz."

Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu üreticisi ULAK, alanında dünya liderleri arasında
Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu üreticisi ULAK, alanında dünya liderleri arasında
Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu üreticisi ULAK, alanında dünya liderleri arasında
Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu üreticisi ULAK, alanında dünya liderleri arasında

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Milli, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu üreticisi ULAK, alanında dünya liderleri arasında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz 12:08 Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı 11:27 Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı 11:03 Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı
Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var 10:37 Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var Kıskanç koca dehşet saçtı! Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşını kaçırıp saatlerce işkence etti 10:30 Kıskanç koca dehşet saçtı! Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşını kaçırıp saatlerce işkence etti Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum 10:25 Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum
Lüks daireden gelen sesler panik yarattı! 10:07 Lüks daireden gelen sesler panik yarattı! "Bu evden ölüm çıkacak" diyerek göğsüne ateş etmiş Gelir İdaresi Başkanlığı 750 uzman yardımcısı alacak! Başvurular 15-24 Kasım tarihleri arasında 09:44 Gelir İdaresi Başkanlığı 750 uzman yardımcısı alacak! Başvurular 15-24 Kasım tarihleri arasında

Son Dakika Haberleri
12:07 Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz
12:07 İçmek için uçakla başka şehirlerden geliyorlar! 'Maraş kelle paçası' coğrafi işaretle tescillendi
11:36 Sevilen YouTuber Faruk Polat, TikTok'ta yayın yapanlara ateş püskürdü: Canlı yayında dilencilik yapıyorlar
11:36 İstanbul Valiliği'nden sis ve pusu uyarısı! 8 Kasım'a kadar devam edecek
11:03 Son Dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı yoğun sis sebebiyle iniş ve kalkışlara kapatıldı
11:02 Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı
10:36 Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var
10:35 Rekabet Kurulu, zincir marketlerden sonra MDF üreticilerinin de cezasını kesti! 11 firma toplamda 270 milyon lira ödeyecek
10:33 Esra Erol'un programında şaşırtan itiraf! Canlı yayına çıkan kadın, insanları nasıl dolandırdığını tek tek anlattı
10:27 Lütfü Türkkan'ın özür videosunda dikkat çeken ayrıntı! Herkesten özür diledi ama en önemlisini unuttu
Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok         
12:08
İçmek için uçakla başka şehirlerden geliyorlar! 'Maraş kelle paçası' coğrafi işaretle tescillendi İçmek için uçakla başka şehirlerden geliyorlar! 'Maraş kelle paçası' coğrafi işaretle tescillendi         
12:07
Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, silaha sarıldı: 1 ölü, 1 yaralı Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, silaha sarıldı: 1 ölü, 1 yaralı         
11:25
Son Dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı yoğun sis sebebiyle iniş ve kalkışlara kapatıldı Son Dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı yoğun sis sebebiyle iniş ve kalkışlara kapatıldı         
11:03
Esra Erol'un programında şaşırtan itiraf! Canlı yayına çıkan kadın, insanları nasıl dolandırdığını tek tek anlattı Esra Erol'un programında şaşırtan itiraf! Canlı yayına çıkan kadın, insanları nasıl dolandırdığını tek tek anlattı         
10:34
Lütfü Türkkan'ın özür videosunda dikkat çeken ayrıntı! Herkesten özür diledi ama en önemlisini unuttu Lütfü Türkkan'ın özür videosunda dikkat çeken ayrıntı! Herkesten özür diledi ama en önemlisini unuttu         
10:27
Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı         
10:23
CNN Teknik Müdürü'nün gizli kamera görüntüleri ifşa oldu: Koronadan sonra yeni hedefimiz iklim krizi CNN Teknik Müdürü'nün gizli kamera görüntüleri ifşa oldu: Koronadan sonra yeni hedefimiz iklim krizi         
09:59
Defne yaprağı vatandaşların geçim kaynağı oldu! Kilosu 1.500 TL'den satılıyor Defne yaprağı vatandaşların geçim kaynağı oldu! Kilosu 1.500 TL'den satılıyor         
09:43
Emsal karar! Eşi ile birlikte yaşadığı evden ayrılırken elektrik, su ve doğal gazı kapattıran adama hapis cezası Emsal karar! Eşi ile birlikte yaşadığı evden ayrılırken elektrik, su ve doğal gazı kapattıran adama hapis cezası         
09:42
Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi         
09:21
Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi         
09:16
Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi         
09:10
"Bakkala gidiyorum" diye evden çıktı, cesedi inşaatın bodrumundaki boruda asılı bulundu         
04:25
Oyuncu Nihal Yalçın, 13 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Oyuncu Nihal Yalçın, 13 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
01:28
Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı         
22:31
"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 12:13:18. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu üreticisi ULAK, alanında dünya liderleri arasında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement