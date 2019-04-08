Türkiye'nin İlk Yerli "Güneş Hücresi"
1 saat önce
Türkiye’nin ilk ve lider entegre enerji kuruluşlarından Bereket Enerji Grubu tarafından üretilen, Türkiye’nin ilk yerli güneş hücresi yatırımcılarla buluştu. Grubun yenilikçi bakış açısı ve Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlar ile geliştirdiği ülkemizin ilk güneş hücresi, Türkiye’yi yenilenebilir enerji konusunda yeni bir dönemecin eşiğine getirecek. ‘Parla’ markasıyla imal edilen hücreler, güneş enerjisi alanında dünyadaki son teknolojilerin ve Türkiye’de […]The post Türkiye’nin ilk yerli “Güneş Hücresi” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Türkiye'nin ilk ve lider entegre enerji kuruluşlarından Bereket Enerji Grubu tarafından üretilen, Türkiye'nin ilk yerli güneş hücresi yatırımcılarla buluştu. Grubun yenilikçi bakış açısı ve Ar-Ge'ye yaptığı yatırımlar ile geliştirdiği ülkemizin ilk güneş hücresi, Türkiye'yi yenilenebilir enerji konusunda yeni bir dönemecin eşiğine getirecek. 'Parla' markasıyla imal edilen hücreler, güneş enerjisi alanında dünyadaki son teknolojilerin ve Türkiye'de üretilen yeni ürünlerin tanıtım ve ticari bağlantılarının bir arada sunulduğu platform olan '12. Solarex Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı'nda büyük bir ilgi gördü.
Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, güneş panelinden sonra milli bir proje olarak yerli hücre üretimini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Saldanlı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yerli ve milli üretim anlayışı doğrultusunda, TÜBİTAK destekli Milli Güneş Enerjisi Santrali Geliştirilmesi (MİLGES) projesi kapsamında bu yatırımı hayata geçirdiklerine dikkat çekti. Türkiye'nin ilk endüstriyel fotovoltaik güneş hücresi üretim fabrikası olma özelliği taşıyan Denizli'deki tesislerde, silisyum tabanlı multi ve mono kristal, standart (Al-BSF) ve PERC tipi hücreler üretildiğini ifade ederek şunları söyledi: "Ülkemizin ilk yerli güneş hücresini ürettiğimiz fabrikamızdaki toplam üretim kapasitesi 130 MW'tır. Bu da yıllık 26 milyon adet hücre üretimi demektir. Panel fabrikamızın üretim kapasitesi de 150 MW'tır. 2018 yılı sonunda deneme üretimlerine başladığımız tesislerde multi kristal standart hücrelerde yüzde 19, mono kristal PERC tipi hücrelerde ise yüzde 21 verime ulaşılmıştır."
Parla markasıyla, hem panel ve hücre hem de kurulum hizmetleriyle güneş sektöründe entegre fabrika olarak çalıştıklarını dile getiren Saldanlı, böylece Türkiye ekonomisi için bu alanda yeni bir değer yarattıklarını ve yüksek teknolojiyle üretim gerçekleştirdiklerini vurguladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:11
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