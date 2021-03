Türkiye'nin ilk yerli özel tohum firması MAY Tohum yeni yatırımlarıyla büyüyor - Son Dakika

Sebze, tarla bitkileri ve endüstriyel bitki türlerinde Türkiye'nin önde gelen tohum ıslahçısı ve üreticisi MAY Tohum, tohumluk üretim ve Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirdiği ilave yatırımlarla istikrarlı büyümesini sürdürüyor. MAY Tohum, 2021 yılında ilave 25 milyon TL'lik yatırım planı ile yüksek katma değerli tohum üretimini ve ihracatını arttırmayı planlıyor.

Yeni dönem yatırımları hakkında bilgi veren MAY Tohum Yönetim Kurulu Eş Başkanı Yusuf Yormazoğlu, Bursa ve Adana'da bulunan tohumluk işleme tesislerindeki makine parkurlarını yenileyerek, Türkiye'de 5 noktada bulunan Ar-Ge istasyonlarını son teknoloji ekipmanlarla güçlendirerek, tohumluk üretim ve ıslah süreçlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlarını arttırarak devam edeceğini belirtti. Tohumculuk sektöründe, Türkiye pazarının yanı sıra uluslararası pazarlarda, MAY Tohum'un rekabet gücü yüksek marka algısını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Yusuf Yormazoğlu, "Hem yurtiçinde hem de uluslararası pazarda rekabet her geçen yıl zorlaşıyor. Değişen iklim koşulları, azalan ekim alanları karşısında artan talepleri değerlendirdiğimizde, çiftçilerimize her yıl, yeni çıkan hastalık ve zararlılara karşı toleranslı ve daha iyi performans gösteren, nitelikli tohum çeşitlerini sunmak amacıyla yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Dolayısıyla sürekli yeni ürünler geliştirerek ve üretim kapasitemizi arttırarak hem kendimizle hem de rakiplerle yarışıyoruz. Özellikle mısır türünde rekabetçiliğimiz gün geçtikçe artıyor. Her yıl, portföydeki yeni çeşit sayımız artıyor üretim miktarımız, yurtiçi ve yurtdışı satış grafiğimiz yükseliyor. 2020 yılını sadece mısır türünde yüzde 24 büyüme ile kapattık. Mevcut durumda üretim kapasitemizin sınırlarına geldik. Yeni yatırım planlarımız kapsamında, 2021 yılında ilave mısır kurutma tesisi, ilave depo ve mevcut iki mısır hasat makinesine ilaveten yeni bir mısır hasat makinesi ve bir ilaçlama makinesi yatırımı yapıyoruz" dedi.

24 yıldır yürüttükleri araştırma geliştirme faaliyetlerinde, yaptıkları ileri teknolojik altyapı yatırımları sayesinde kendilerine her geçen gün yeni kabiliyetler kazandırdıklarını söyleyen Yormazoğlu, "Bünyemizdeki moleküler biyoloji ve pataloji laboratuvarında ileri teknolojileri kullanmaktayız. Laboratuvarımızda yaptığımız işlemler testler sayesinde, çalıştığımız bitki türlerinde geliştirmek istediğimiz özellikleri tespit ederek bu özelliklere sahip bireyleri seçebilmekteyiz. Buradaki işlemler ıslah ekibinin tarladaki çalışmalarını destekler nitelikte. Bu sayede geleneksel yöntemlere bir iki yılda yapılan tespit işlemlerini, birkaç haftada yapabiliyoruz. İlaveten Ar-Ge faaliyetlerinde kullandığımız drone teknolojisi, sensor teknolojisi, toprak analizi ve bitki besin değeri analizlerini yapan son teknoloji ekipmanlar ile daha hızlı ve daha güvenilir şekilde erişilebilen verilerle farklı iklim ve toprak koşullarına uygun, nitelikli tohum ıslahı gerçekleştirebiliyor, bu sayede verim potansiyeli yüksek, hastalıklara dayanıklı rekabetçi çeşitleri, hızlı bir şekilde çiftçilerin hizmetine sunabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ilk yerli özel tohum firması olarak yıllar bazında Türkiye Tohum ihracatının yüzde 10'undan fazlasını gerçekleştirdiklerini belirten Yormazoğlu Tohum sektöründe ileri teknoloji ile dünyada rekabet edebilen çeşitleri MAY Markası ile 40'tan fazla ülkeye ihraç ettiklerini söyledi. Yormazoğlu, "Hibrit Ayçiçeği, Hibrit Mısır, Tatlı Mısır, Pamuk ve Fasulye türlerinde gerçekleştirdiğimiz yurtdışı pazarlama ve satış faaliyetlerimiz neticesinde ihracat hacmimiz her geçen yıl büyüyor. 2020 yılını ihracat rakamlarımızda yüzde 32 artışla kapattık. 2021 yılı itibariyle yürürlüğe koyduğumuz 25 milyon liralık yeni yatırım planımız doğrultusunda, orta vadede ciromuzun yüzde 50'sini ihracat rakamlarımızdan gerçekleşmesini hedefliyoruz. Portföyümüzdeki nitelikli tohum çeşitleri ve tohum teknolojileri ile uluslararası pazarlarda, Türk tohumculuk sektörüne katma değer sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA