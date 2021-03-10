Türkiye'nin ilk yerli özel tohum firması MAY Tohum yeni yatırımlarıyla büyüyor - Son Dakika

Türkiye'nin ilk yerli özel tohum firması MAY Tohum yeni yatırımlarıyla büyüyor

10.03.2021 10:03
Türkiye'nin ilk yerli özel tohum firması MAY Tohum yeni yatırımlarıyla büyüyor, System.String[]

Sebze, tarla bitkileri ve endüstriyel bitki türlerinde Türkiye'nin önde gelen tohum ıslahçısı ve üreticisi MAY Tohum, tohumluk üretim ve Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirdiği ilave yatırımlarla istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

Sebze, tarla bitkileri ve endüstriyel bitki türlerinde Türkiye'nin önde gelen tohum ıslahçısı ve üreticisi MAY Tohum, tohumluk üretim ve Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirdiği ilave yatırımlarla istikrarlı büyümesini sürdürüyor. MAY Tohum, 2021 yılında ilave 25 milyon TL'lik yatırım planı ile yüksek katma değerli tohum üretimini ve ihracatını arttırmayı planlıyor.

Yeni dönem yatırımları hakkında bilgi veren MAY Tohum Yönetim Kurulu Eş Başkanı Yusuf Yormazoğlu, Bursa ve Adana'da bulunan tohumluk işleme tesislerindeki makine parkurlarını yenileyerek, Türkiye'de 5 noktada bulunan Ar-Ge istasyonlarını son teknoloji ekipmanlarla güçlendirerek, tohumluk üretim ve ıslah süreçlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlarını arttırarak devam edeceğini belirtti. Tohumculuk sektöründe, Türkiye pazarının yanı sıra uluslararası pazarlarda, MAY Tohum'un rekabet gücü yüksek marka algısını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Yusuf Yormazoğlu, "Hem yurtiçinde hem de uluslararası pazarda rekabet her geçen yıl zorlaşıyor. Değişen iklim koşulları, azalan ekim alanları karşısında artan talepleri değerlendirdiğimizde, çiftçilerimize her yıl, yeni çıkan hastalık ve zararlılara karşı toleranslı ve daha iyi performans gösteren, nitelikli tohum çeşitlerini sunmak amacıyla yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Dolayısıyla sürekli yeni ürünler geliştirerek ve üretim kapasitemizi arttırarak hem kendimizle hem de rakiplerle yarışıyoruz. Özellikle mısır türünde rekabetçiliğimiz gün geçtikçe artıyor. Her yıl, portföydeki yeni çeşit sayımız artıyor üretim miktarımız, yurtiçi ve yurtdışı satış grafiğimiz yükseliyor. 2020 yılını sadece mısır türünde yüzde 24 büyüme ile kapattık. Mevcut durumda üretim kapasitemizin sınırlarına geldik. Yeni yatırım planlarımız kapsamında, 2021 yılında ilave mısır kurutma tesisi, ilave depo ve mevcut iki mısır hasat makinesine ilaveten yeni bir mısır hasat makinesi ve bir ilaçlama makinesi yatırımı yapıyoruz" dedi.

24 yıldır yürüttükleri araştırma geliştirme faaliyetlerinde, yaptıkları ileri teknolojik altyapı yatırımları sayesinde kendilerine her geçen gün yeni kabiliyetler kazandırdıklarını söyleyen Yormazoğlu, "Bünyemizdeki moleküler biyoloji ve pataloji laboratuvarında ileri teknolojileri kullanmaktayız. Laboratuvarımızda yaptığımız işlemler testler sayesinde, çalıştığımız bitki türlerinde geliştirmek istediğimiz özellikleri tespit ederek bu özelliklere sahip bireyleri seçebilmekteyiz. Buradaki işlemler ıslah ekibinin tarladaki çalışmalarını destekler nitelikte. Bu sayede geleneksel yöntemlere bir iki yılda yapılan tespit işlemlerini, birkaç haftada yapabiliyoruz. İlaveten Ar-Ge faaliyetlerinde kullandığımız drone teknolojisi, sensor teknolojisi, toprak analizi ve bitki besin değeri analizlerini yapan son teknoloji ekipmanlar ile daha hızlı ve daha güvenilir şekilde erişilebilen verilerle farklı iklim ve toprak koşullarına uygun, nitelikli tohum ıslahı gerçekleştirebiliyor, bu sayede verim potansiyeli yüksek, hastalıklara dayanıklı rekabetçi çeşitleri, hızlı bir şekilde çiftçilerin hizmetine sunabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ilk yerli özel tohum firması olarak yıllar bazında Türkiye Tohum ihracatının yüzde 10'undan fazlasını gerçekleştirdiklerini belirten Yormazoğlu Tohum sektöründe ileri teknoloji ile dünyada rekabet edebilen çeşitleri MAY Markası ile 40'tan fazla ülkeye ihraç ettiklerini söyledi. Yormazoğlu, "Hibrit Ayçiçeği, Hibrit Mısır, Tatlı Mısır, Pamuk ve Fasulye türlerinde gerçekleştirdiğimiz yurtdışı pazarlama ve satış faaliyetlerimiz neticesinde ihracat hacmimiz her geçen yıl büyüyor. 2020 yılını ihracat rakamlarımızda yüzde 32 artışla kapattık. 2021 yılı itibariyle yürürlüğe koyduğumuz 25 milyon liralık yeni yatırım planımız doğrultusunda, orta vadede ciromuzun yüzde 50'sini ihracat rakamlarımızdan gerçekleşmesini hedefliyoruz. Portföyümüzdeki nitelikli tohum çeşitleri ve tohum teknolojileri ile uluslararası pazarlarda, Türk tohumculuk sektörüne katma değer sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Türkiye'nin ilk yerli özel tohum firması MAY Tohum yeni yatırımlarıyla büyüyor
Türkiye'nin ilk yerli özel tohum firması MAY Tohum yeni yatırımlarıyla büyüyor
Türkiye'nin ilk yerli özel tohum firması MAY Tohum yeni yatırımlarıyla büyüyor

Araştırma Geliştirme, Türkiye, Mısır, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk yerli özel tohum firması MAY Tohum yeni yatırımlarıyla büyüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kan donduran Mervenur Polat cinayetinde 5 zanlı tutuklandı Son Dakika: Türkiye'de 10 Mart günü koronavirüs nedeniyle 67 kişi vefat etti, 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı
Barcelona, Messi'nin takımda kalması için Agüero'yu transfer etmek istiyor Barcelona, Messi'nin takımda kalması için Agüero'yu transfer etmek istiyor         
21:21
10 katlı binanın çatısından atlayan 14 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi 10 katlı binanın çatısından atlayan 14 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi         
21:15
Mario Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak Mario Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak         
20:48
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı         
20:01
Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım         
19:33
İçişleri Bakanlığı'ndan Fazilet durağı için İmamoğlu hakkında soruşturma izni İçişleri Bakanlığı'ndan Fazilet durağı için İmamoğlu hakkında soruşturma izni         
18:11
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 21:35:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin ilk yerli özel tohum firması MAY Tohum yeni yatırımlarıyla büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei