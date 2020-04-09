Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' İstanbul'da - Son Dakika

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Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' İstanbul'da
6 saat önce
TÜRKİYE'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", İstanbul'a geldi.
TÜRKİYE'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih
", İstanbul
'a geldi. Karadeniz
'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Akdeniz
'den hareket eden gemi Yenikapı açıklarına demirledi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj yapmak için kullandığı 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemi, sabah erken saatlerde Yenikapı açıklarına demir attı. 'Fatih'in Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak, burada direk kısaltma işleminin ardından "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"nün altından geçerek Karadeniz'e açılacağı öğrenildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:07 Kaynak: DHA
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