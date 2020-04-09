TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ SONDAJ GEMİSİ 'FATİH' İSTANBUL'DA - Son Dakika

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TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ SONDAJ GEMİSİ 'FATİH' İSTANBUL'DA
7 saat önce
TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ SONDAJ GEMİSİ 'FATİH' İSTANBUL'DA (Ek görüntü)
TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ SONDAJ GEMİSİ 'FATİH' İSTANBUL'DA (Ek görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:27 Kaynak: DHA
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