Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" Trabzon Limanına geldi
Fatih sondaj gemisinden görüntüler Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile röportaj TRABZON - Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere sefere çıkan Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" Trabzon Limanına geldi.
Fatih sondaj gemisinden görüntüler
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile röportaj TRABZON - Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere sefere çıkan Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" Trabzon Limanına geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 12:57 Kaynak: AA
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