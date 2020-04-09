Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Yenikapı açıklarında demirledi - Son Dakika

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Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Yenikapı açıklarında demirledi
6 saat önce
Karadeniz'de sondaj faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yola çıkan Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih', İstanbul Yenikapı açıklarına demirledi.
Karadeniz'de sondaj faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yola çıkan Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih', İstanbul Yenikapı açıklarına demirledi.
229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki ultra derin su sondaj gemisi 'Fatih' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'a geldi. Sabah saatlerinde Yenikapı açıklarında demirleyen sondaj gemisinin İstanbul Haydarpaşa Limanı'na gideceği bildirildi. Geminin, burada yapılacak direk kısaltma işleminin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e açılacağı öğrenildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:11 Kaynak: İHA
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