Türkiye'nin İlk Yerli Süper Kahraman Animasyon Filmi: Efsane Takım

Türkiye'nin ilk yerli süper kahraman animasyon filmi "Efsane Takım Bilim Kahramanları", 7 Ekim'de vizyona giriyor.

Efsane Takım Bilim Kahramanları filmi, yerli animasyon sektöründe bir ilke imza atıyor. Türkiye'nin ilk yerli süper kahraman animasyon filmi olma özelliğini taşıyan film, çocukların bilime olan ilgisine katkıda bulunmayı hedefliyor. Filmde; Hezarfen, Hayyan, Cezeri ve Lagari gibi yerli bilim insanları yer alıyor.

Efsane Takım Bilim Kahramanları filmi, çocuklara yerli bilim insanlarımızı yakından tanıtmayı amaçlıyor. 7 Ekim'de gösterime girecek olan Türkiye'nin ilk yerli süper kahraman animasyon filmi, izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Efsane Takım Bilim Kahramanları, yerli bilim insanlarımızın dünyayı tehlikeye sürüklemek isteyen kötü karakter Sutung'a karşı sürprizlerle dolu mücadelesini anlatıyor. Sutung'un dünyayı imha planından haberdar olan Gizli Görevler Merkezi, kötülükle başa çıkması için dört kişiden oluşan süper kahraman ekibi Efsane Takım'ı görevlendiriyor. İlk olarak Kaçkar ve Bey Dağları'ndaki ormanlara yapılan biyolojik saldırıyı durdurmak için harekete geçen Efsane Takım'a daha sonra Firnas ve Ayşe isimli iki küçük kahraman eşlik ediyor.

Efsane Takım, bilim insanlarını çocuklara anlatmayı ve bilimi onlara sevdirmeyi amaçlıyor. Kendi tarihimizde ve coğrafyamızda yer alan gerçek kahramanları yeni nesillere anlatmayı hedefliyor.

Türkiye'nin ilk yerli süper kahraman animasyon filmi "Efsane Takım Bilim Kahramanları", 7 Ekim'de vizyona giriyor. Dukka Medya tarafından hazırlanan filmin dağıtımını TME Films yapıyor. Türkiye'deki bütün sinema salonlarında gösterime girmesi planlanan filmin yönetmen ve senaristliğini Suat Emuce yaparken filmin müzikleri ise Can Atilla tarafından hazırlandı.