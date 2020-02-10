Türkiye'nin ilk yöresel ürünler İŞGEM'i girişimcileri cezbediyor

Gümüşhane'de 22 bin metrekare alana kurulan Türkiye'nin yöresel ürünler üzerine üretim yapan ilk İŞGEM'i (İş Geliştirme Merkezi), "hayalim var" diyen ancak yeterli sermayesi olmayan girişimcilere fırsatlar sunuyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Harmancık köyünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 8-8,5 milyon avroluk yatırımla inşa edilen Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi, Doğu Karadeniz'in ilk İŞGEM'i olma özelliğini taşıyor.

Tunceli'de Haziran 2017'de terör örgütü PKK üyeleri tarafından kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın adının, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın talimatıyla verildiği merkez, 9 bini kapalı toplam 22 bin metrekare alan üzerine kurulu.

Toplam 20 işletme kapasitesine sahip merkezin, 15 sözleşmeli pestil ve köme gibi yöresel ürünler üreten işletmesi bulunuyor.

Girişimcilerin, tedarikinde sorun yaşadığı ve üretimde önemli bir maliyet kalemi oluşturan karton ve kutu üretimi de merkezde yapılarak satışa sunuluyor.

Günlük 20 bin koli üretme kapasitesine sahip merkezin, aynı zamanda girişimcilerin ortak olarak kullanabildiği günlük 4 ton pestil ve 4 ton pekmez üretebilecek işleme bandı da bulunuyor.

"Burası Türkiye'deki diğer İŞGEM'lere rol model olacak bir merkez"

Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Geleneksel ve Organik Ürünler Geliştirme Merkezi (Gümüşhane İŞGEM) Genel Müdürü Gürbüz Odabaşı, AA muhabirine, Gümüşhane İŞGEM'in Türkiye'de kurulan diğer İŞGEM'lerden birçok noktada farklılaştığını söyledi.

Gümüşhane İŞGEM'in birkaç açıdan Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Odabaşı, şöyle devam etti:

"Birincisi yöresel ürünler üzerine kurulmuş olması. Diğer İŞGEM'lerden farklı olarak kendi üretim yapıyor olması. Çünkü kendi üretir, kendi satar, üretimlerden elde etmiş olduğu karı da kendi girişimcilerine fayda sağlamak adına harcar. Ortak kullanım gıda alanlarımız vardır. Bölgemizde var olan pestil-kömeyi tesis kurmadan yeni girişimcilerin uygun maliyetle üretebilecekleri alanlarımız mevcut. Burası Türkiye'deki diğer İŞGEM'lere rol model olacak bir merkez."

İşletmelere 5 yıl destek sağlanıyor

Odabaşı, hedeflerinin üretim üzerine hayali olan ancak gerekli sermayesi bulunmayan girişimcileri korumak ve o fikirleri ekonomiye kazandırmak olduğunu vurguladı.

"Üretim üzerine hayalim var" diyen herkesin kendilerine başvurduğunu ifade eden Odabaşı, "Eğer düşündüğü proje paraya çevrilebilir, işletme olabilir nitelikte ise kurullarımızın incelemesi sonucu cüzi miktarda kira ile birlikte buraya alıyoruz. 5 yıl içerisinde kurumsallaşma konularında eğitimlere tabi tutuyoruz. 5 yıl sonra da ülkemize kurumsallaşmış, işini bilen, sağlıklı üretimler yapan işletmeler kazandırıyoruz." dedi.

Odabaşı, öncelikle bölge ve ildeki yeni girişimcilere destek olabilmeyi, onları 5 yıl içerisinde kurumsal hale getirip 5 yıl sonra ekonomiye kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "2023'e doğru hedefimiz daha çok girişimci ve işletmeyi ekonomimize kazandırmak. Bunun yanı sıra elimizdeki üretim alanlarıyla ülkemiz ekonomisine katkı sunmak için çabalıyoruz." ifadesini kullandı.

Odabaşı, Bakan Varank'ın önerisiyle merkeze Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adının verilmesinin gurur verici olduğunu sözlerine ekledi.

İŞGEM sayesinde girişimci oldu

Gümüşhane İŞGEM'de pestil ve köme işletmesi açan Vural Hankurt da bilgisayar öğretmenliği mezunu olduğunu ve ticarete yöneldiğini söyledi.

Ticaret yapmak istediğini ancak gerekli sermayesi olmadığını anlatan Hankurt, İŞGEM'in sunduğu cazip imkanlarla pestil ve köme üretimine başladığını belirtti.

Hankurt, İŞGEM'de cüzi miktarda kira ile üretim tesisinden ambalaja kadar birçok konuda faydalandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yeni girişimci olduğum için bana destekte bulundular. Uygun kira bedeliyle İŞGEM'de pestil ve köme imalathanemi açtım. Aylık 350 lira civarında kira veriyorum. Ortak üretim alanımızda üretimimizi yapıyoruz. Fabrika kurmak, imalathane açmak çok büyük tutarlar gerektiriyor. İŞGEM sayesinde bu maliyeti ödemiyorum, her şeyi İŞGEM'e ait. Şu anda cevizli ve fındıklı pestil üretimi yapıyoruz. Her geçen gün müşterimiz artıyor."