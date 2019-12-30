Türkiye'nin ilk Youtube Merkezi Başakşehir'de açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk Youtube Merkezi Başakşehir'de açıldı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk Youtube Merkezi Başakşehir'de açıldı

6 saat önce

Başakşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirilen Youtube Akademi açıldı.

Türkiye'nin ilk Youtube Merkezi Başakşehir'de açıldı, System.String[]

Başakşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirilen Youtube Akademi açıldı. 14-25 yaş arası adaylara eğitim verilecek olan Youtube Akademi tamamen ücretsiz olacak.


Başakşehir'de gençlere yönelik dev bir proje daha hayata geçirildi. Türkiye'nin ilk teknoloji ve yaşam merkezi olan Başakşehir Living Lab'da kapılarını açan Başakşehir Belediyesi Youtube Akademi'de hazırlıklar tamamlandı. "Başakşehir Youtuber'ını arıyor" sloganıyla ilgi uyandıran Youtube Akademi'de, 14-25 yaş arası Youtuber adaylarına eğitim verilecek. Teorik ve uygulamalı eğitimlerle adaylarının tarih, bilim, kültür-sanat ve eğlence alanında doğru içerik üretmelerine destek sağlanacak. Başakşehir Belediyesi tarafından bu imkanlar ve eğitimler ücretsiz olarak verilecek.


Youtube Akademi'nin açılışına katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Youtube'un çok büyük bir medya portalı olduğunu ifade etti. Her gün milyonlarca insanın kullandığı bu mecranın gençler tarafından doğru kullanılması için Youtube Akademi'yi açtıklarını söyledi. Başkan Kartoğlu, "Youtube Center, 2 ay önce gençlere sorduğumuz gençlik çalıştayından çıkan bir fikir. Gençlere sorunca onlar da bizi doğru yönlendiriyorlar. Böyle bir merkezin oluşması gerekliliğini bize hatırlattılar. YouTube internet kullanan 3 kişiden birinin kullandığı bir mecra. Bunu kabul etmemiz lazım. 65 bin içerikle günlük 100 milyon insanın takip ettiği bir mecra. Çok büyük bir medya portalı. Madem çok büyük bir medya portalı bizim de dünyayla, ortamla ilgili bir hazırlık yapmamız lazım" dedi.


"Eğitimlerini ve diğer işlemlerin tamamını ücretsiz olarak gerçekleştireceğiz"


Youtube Center içinde eğitim alacak kişilerin başvurudan sonra bir komisyon tarafından belirleneceğini belirten Başkan Kartoğlu, "Bu komisyon kişiler belirlendikten sonra eğitime başlayacak. Diksiyon, kamera eğitimi, içerik ve buna benzer bir sürü eğitimlerden sonra gençlerimizi bu işe hazır hale getireceğiz. Onların çekmiş oldukları videoların montajlarını, kayıtlarını ve her türlü hazırlıklarını yapabilecekleri imkanlar da sunacağız. Bunların hepsi ücretsiz olacak. Gerek eğitimleri gerek ondan sonraki montaj, kayıt gibi diğer işlemlerin tamamını ücretsiz olarak gerçekleştireceğiz ve onlara sunacağız" diye konuştu.


"Mükemmel düşünülmüş bir proje"


Kardeşiyle birlikte Youtube kanallarına içerik üreten Berat Karakaş, "Burak Karakaş kanalında kardeşimle birlikte faaliyet göstermekteyiz yaklaşık 1 senedir. Youtuber diye nitelendiriliyoruz. Bu şekilde tanıyor insanlar bizi. Eğitim olarak geniş yelpazeli düşünmemizi sağlayabilecek bir eğitim verilecek. Aynı zamanda ekipman olarak video çekmemize olanak sağlayacak burası. Bence biz ve bizim gibi Youtuber olmak isteyen gençlere sağlanan bu imkan ve olanaklardan herkes yararlanabilir ve mükemmel düşünülmüş bir proje" şeklinde konuştu.


"Buranın bana çok faydası olacağına inanıyorum"


İmkansızlıklardan dolayı Youtube kanalına içerik üretemediğini ve bu merkezin çok işine yarayacağını söyleyen Rıdvan Aslan, "2-3 yıldır Rap müzikle uğraşıyorum. Zaman zaman sahne alıyorum ve Youtube kanalıma video atıyorum. Farklı farklı içerikler üretiyorum. Katkı ve yararları çok olacak bana. Mesela en son yaklaşık 7-8 ay önce video attım. Bunun sebebi elimde imkan olmaması. Kamera olsun, montaj olsun. Buranın bana çok faydası olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Türkiye, Youtube, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:51 Kaynak: İHA
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