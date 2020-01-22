Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan hastası Uğur Acar'ın isteği bir aile kurmak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan hastası Uğur Acar'ın isteği bir aile kurmak - Son Dakika

Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan hastası Uğur Acar'ın isteği bir aile kurmak

6 saat önce

Türkiye'de ilk yüz naklinin yapıldığı Uğur Acar, yeni hayatına başlamasının 8'inci yılını, ameliyatı gerçekleştiren doktorlarla pasta keserek kutladı.

Türkiye'de ilk yüz naklinin yapıldığı Uğur Acar, yeni hayatına başlamasının 8'inci yılını, ameliyatı gerçekleştiren doktorlarla pasta keserek kutladı.

Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan hastası Uğur Acar'ın isteği bir aile kurmak

Uğur Acar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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