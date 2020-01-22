Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan hastası Uğur Acar'ın isteği bir aile kurmak - Son Dakika

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Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan hastası Uğur Acar'ın isteği bir aile kurmak
6 saat önce
Türkiye'de ilk yüz naklinin yapıldığı Uğur Acar, yeni hayatına başlamasının 8'inci yılını, ameliyatı gerçekleştiren doktorlarla pasta keserek kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:52 Kaynak: AA
Türkiye'de ilk yüz naklinin yapıldığı Uğur Acar, yeni hayatına başlamasının 8'inci yılını, ameliyatı gerçekleştiren doktorlarla pasta keserek kutladı.
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