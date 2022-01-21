Türkiye'nin ilk yüz naklinin 10. yılı kutlandı - Son Dakika

Türkiye'de ilk yüz naklinin yapıldığı Uğur Acar, yeni hayatına başlamasının 10. yılını, ameliyatı gerçekleştiren doktorlarla pasta keserek kutladı.

Acar'ın yüz naklinin 10. yılı dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezinde düzenlenen programa, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan katıldı.

Rektör Özlenen Özkan, Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'ın ameliyatından sonra 10 yıl geçtiğini söyledi.

Acısı ve tatlısıyla mücadele dolu bir dönemi geride bıraktıklarını belirten Özkan, "Serüvenimiz Türkiye'nin ilk kol nakliyle 12 yıl önce başladı ve tüm bu ekibin başında da Ömer hocam vardı. O olmasaydı bunu yapmak mümkün değildi. Yaptığımız nakillerin arasından en çok ilk yüz nakli ilgi çekti. Bundan sonraki süreçte de bu nakillerle yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının nakiller sırasında, ulaşımından ameliyatına, ilacından bütün aşamalarına finansman desteği verdiğinin altını çizen Özkan, "Türkiye bu açıdan çok şanslı, finansmanı düşünmek zorunda kalmadık. Uğur'un yüzü için organ bağışında bulunan aileye ve tüm Türkiye'de bağış yapan ailelere teşekkür ederiz." dedi.

"Nakillerde finansman kısmının konuşulmadığı ender ülkelerden biriyiz"

Prof. Dr. Ömer Özkan ise yaşayan birinin yüzünün Acar'ın yüzüne nakledilmesi açısından yüz naklinin önemli olduğunu ifade etti.

Yüz naklinin, ülkenin sağlık altyapısını, tıp düzeyini ve sağlığın hangi düzeyde olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Bağış yapan tüm ailelere, Sağlık Bakanlığına ve bunun finansmanını sağlayan kurumlara teşekkür ederiz. Dünyanın en sosyal hizmetini bizim halkımıza sunuyorlar. Nakillerde finansman kısmının konuşulmadığı ender ülkelerden biriyiz. Başka bir örneğinin olmadığını her mecrada söylüyorum. Uğur 10. yılını tamamladı, onun ardından önemli yüz, kol ve rahimle 12 nakil gerçekleştirdik. Bunlar sadece sayı değil ülkenin geldiği aşama, imaj açısından önemli nakiller ve dünyada hala ilgi taşıyor."

İlk yüz nakli yapılan Uğur Acar da Türkiye Cumhuriyeti'ne, Sağlık Bakanlığına ve nakli gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

"10 yıl bir rüya geldi, geçti"

Organ bağışında bulunan aileye minnettar olduğunu anlatan Acar, "10 yıl bir rüya, geldi geçti. Acısıyla, tatlısıyla farklı farklı süreçler geçirdik ama her zorlu süreci atlatmasını bildik. Yeni zorlu süreçler bizi bekliyor ama en iyi şekilde atlatacağıma eminim." dedi.

Akdeniz Üniversitesinin ikinci yüz nakli Turan Çolak da programı katıldı.

Konuşmaların ardından Acar, doktorlarla pasta kesti.