TÜRKİYE'NİN İLKİ... ALPEREN'İN HEDEFİ ALTIN MADALYA - Son Dakika

Serebral palsi (beyin felci) hastası, yüzde 99 engelli Alperen Alper; 'At terbiyesi' sporcusu oldu

- Türkiye'deki ilk ve şimdilik tek para-dresaj sporcusu Alperen,

"Branşımız Türkiye'de açıldı. Hayalimin en önemli kısmı öncelikle branşın açılmasıydı, en zor kısmı başardım"

"Artık sadece Alperen Alper değil, başka Alperenler ve diğer engelli arkadaşlarım da bu sporu rahatlıkla yapabilecekler"

"Atlarla olan uyumum engelsiz bir insan gibi. Yeteneklerimin çok üstündeyim. Binicilikte 3 at sürüş stili vardır, ben bunların hepsini yapabiliyorum"

"Ülkemi paralimpik olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum. Altın madalyayı Türkiye'ye getireceğim"

Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIKİSTANBUL, SEREBRAL palsi (beyin felci) hastası, yüzde 99 engelli Alperen Alper, Türkiye'deki ilk ve tek para-dresaj (At terbiyesi) sporcusu oldu. Türkiye'de para-dresaj branşının açılması için 4 yıldır çalışan Alperen'in çabaları karşılık buldu. Onun sayesinde artık, engellilerin de atlı sporlarını yapabilmesinin önü açıldı. Destek bekleyen Alperen'in şimdiki hedefi olimpiyatlarda altın madalya.

Doğuştan serabral palsi hastası 35 yaşındaki Alperen Alper, belirli kaslarını kullanmakta güçlük çekmesine neden olan bu hastalığa rağmen 4 yıldır at biniyor. At üstündeki yeteneklerini fark ettikten sonra engelliler için bir atlı spor branşı olup olmadığını araştıran Alper, Türkiye'de böyle bir branşın olmadığını gördü ve harekete geçti. Yıllardır Türkiye'de para-dresaj branşının açılması için yoğun emek harcayan Alper'in çabaları karşılık buldu ve geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de para-dresaj branşı açıldı. Bu branşın açılmasına vesile olan Alper, Türkiye'nin ilk ve şimdilik tek para-dresaj sporcusu. Ancak onun sayesinde artık, engellilerin de atlı sporlarını yapabilmesinin önü açıldı. Hayalinin en önemli kısmını gerçekleştirdiğini söyleyen Alperen Alper'in ikinci hayali ise, ülkesini paralimpik olimpiyatlarda temsil ederek, altın madalyayı Türkiye'ye getirmek.

ATA İLK BİNDİĞİMDE HEYECANLANDIM VE KORKTUM

Doğumhanede doktor hatası yüzünden dünyaya serebral palsili olarak geldiğini ifade eden Alper, At ile nasıl tanıştığını şöyle anlattı Lise mezunuyum. Daha önce ufak bir ticari hayatım oldu ama kanser hastalığım yüzünden ticari hayatımı bitirmek zorunda kaldım. Kanseri yendikten sonra, at ile tanışmam tesadüfen oldu. At sahibi bir ağabeyim, bir hafta sonu 'gel seni de bindirelim' deyince, kendimi birden at sırtında buldum. Tabii ilk bindiğimde bayağı bir heyecanlandım. Biraz korku da oldu açıkçası. İlk defa yaşadığım bir şeydi. Ama buna devam ettikçe baktım ki bayağı iyi yapabiliyorum, yeteneklerim de var. Bu yeteneklerimi fark ettikten sonra artık engelliler için bu sporda bir branş var mı diye araştırmaya girdim

PARA-DRESAJ BRANŞININ TÜRKİYE'DE AÇILMASINA VESİLE OLDUYaptığı araştırma sonucunda birçok ülkede "Para-dresajö branşı olduğunu gören Alper, Türkiye'de de bu branşın açılması için harekete geçti. Alper, "Para-dresaj her engellinin yarışabildiği bir branş. Bunun Türkiye'de olup olmadığını araştırmaya başladım ve maalesef bu branş yoktu. Türkiye'de bu branş açılabilir mi, nasıl açılabilir diye önce bayağı bir araştırma yaptım. Açıkçası engelli olduğumuz için insanlar pek yanaşmadı, taşın altına eline koymak istemediler. Bu yüzden de bir yıllık ara verdim. Para-dresaj'ın bir yol haritası lazımdı bana. Nasıl yapılır, neler lazımdır İnsanlara bunu gidip söylediğimde, elimde sağlam bir yol haritam olmalıydı. Bu 1 yıl yol haritasını aramak ile geçti. Sonra tekrar bir yıl sonra, 2 arkadaşımın ata binmek isteyince, o ortama girince ata binme isteği yeniden uyandı içimde. Bindim ve baktım ki bir şey kaybetmemişim. Daha sonra bir video çektim. O videoda sayın Cumhurbaşkanımızdan belediye başkanımıza kadar, iş insanlarımıza kadar herkese 'Ben bu sporu yapıyorum, yol haritası budur, desteklerinizi istiyorum' diye video çektim. Bu videoya da basın ilgi gösterdi ve o haberden sonra sayın Spor Bakanımıza kadar sesimi duyurabildim. Sayın Spor Bakanımızdan bir randevu istedim. Bu arada federasyon başkanımız ile görüşmeler yaptık. Kendileri de konuya çok ilgi alaka gösterdi. Federasyon başkanımızın vesilesiyle Sayın Spor Bakanımıza giderek, para-dresaj'ı, yeteneklerimin ne olduğunu anlatarak ülkemi paralimpik olimpiyatlarda desteklemek istediğimi söylediler dedi.

HAYALİM BU ÜLKEYİ PARALİMPİK OLİMPİYATLARDA TEMSİL ETMEK4 yıldır tek hayalinin, Türkiye'yi paralimpik olimpiyatlarda temsil etmek olduğunu söyleyen Alper, şöyle konuştu Sayın Spor Bakanımız sağ olsun bu konuda desteklerini esirgemedi. Bunun devamında federasyon başkanımız gereken çalışmaları yaptı. Bu arada benim gidip gelme problemim vardı. Çok uzun yol yapıyordum. Çekmeköy Anadolu Atlı Spor Kulübü'ndeyim. Pendik'ten bu şekilde yolculuk yapmak çok zor. Bu konuda da bana doğup büyüdüğüm Pendik ilçesinin belediye başkanı sahip çıktı ve bir araç tahsis etti. Şimdi onun sayesinde antrenmanlarıma araç ile gidip geliyorum. Bu hafta branşımız Türkiye'de açıldı. Hayalimin en önemli kısmı öncelikle branşın açılmasıydı çünkü ben bir altın madalya sözü verdim. Sözümün de arkasındayım. En zor kısmı başardım, branşın Türkiye'de açılmasına vesile oldum. Artık sadece Alperen Alper değil, başka Alperenler ve diğer engelli arkadaşlarım da bu sporu rahatlıkla yapabilecekler.

DESTEĞE İHTİYACIM VARAltın madalya hayalini gerçekleştirmek için desteğe ihtiyacı olduğunu anlatan Alper, hala bu branş için eğitim almış bir ata ve hocaya sahip olmadığını belirterek, şöyle devam etti Bu hafta lisansım çıkıyor. Şimdi gerçekten desteğe ihtiyacım var. Sizin de vesilenizle sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Lisansımı aldım, zaten 4 yıldır çok zorlu bir mücadele verdim ve bu mücadelenin birinci adımını başardım. İkinci adım altın madalya. Bu madalyayı Türkiye'ye getireceğim, bundan en ufak bir şüphem yok ama bu konuda desteğe ihtiyacım var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da, bakanımızın da, Türk halkının ve iş adamlarının da desteğine ihtiyacım var. Çünkü bu bir bütçe işi ve ben hala bir hocaya sahip değilim. Bir ata da sahip değilim. Yani bu eğitimi almış at ve hocaya sahip değilim. Tabii ki Türkiye'de çok iyi hocalarımız var ama benim branşımın hocaları değil. Bu hoca ve ata sahip olabilmem için şimdi tekrar bir desteğe ihtiyacım var. Haftanın 6 günü ata biniyorum, çalışmalarım çok iyi gidiyor. Atlarla olan uyumum engelsiz bir insan gibi. Yeteneklerimin çok üstündeyim. Binicilikte 3 at sürüş stili vardır, ben bunların hepsini yapabiliyorum. Çok çalıştım, çalışmalarımın sonucunda da çok iyi bir at binicisi olduğuma inanıyorum. Bundan sonra da gereken destek verilirse, daha iyi, profesyonel bir eğitim ile, daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum.

Görüntü dökümü-------------------------Alperen Alper'in ata binmesi-Alper'in antrenman yapması-Alper ile röp.-Muhabir anonsları(Beyza nur GÜLER)

-Genel ve detay