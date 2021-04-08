Türkiye'nin ilklerini barındıran "Tasarım ve Beceri Merkezi" açılış için gün sayıyor - Son Dakika

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) desteğiyle hayata geçirdiği Tasarım ve Beceri Merkezi öğrencileri ağırlamak için gün sayıyor.

Bayburt'ta çocuk ve gençlerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesiyle nitelikli iş gücü yetiştirilmesi ve işsizliğin azaltılmasını hedefleyen Tasarım ve Beceri Merkezi açılış için hazırlıklarını sürdürüyor. Bayburt Bilim ve Sanatla Geleceğini Tasarlıyor projesi kapsamında oluşturulan merkez gençlerin bilişim çağının önde gelen mesleklerinde kariyer sahibi olmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Merkeze yapılan bir buçuk milyonluk yatırımla oluşturulan 12 atölye içerisinde astronomi, robotik, kodlama, üç boyutlu tasarım, müzik, resim ve drama eğitimine kadar geniş yelpazede atölyeler yer alıyor. Türk Hava Kurumu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ardından Türkiye'nin ilkleri arasına girmeyi başaran model uçak ve drone atölyesi ile de geleceğin insansız hava aracı pilotlarının, iha ve drone yapımından pilotluk aşamalarına kadar sürecin her yönünü gösteren kapsamlı eğitimlerle yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kısa süre içerisinde kullanımına sunulacak merkez, öğrenciler tarafından tasarlanan model ve ürünleri tescil ettirerek başarılarını kanıtlama hedefinde.

Merkezde incelemelerde bulunan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, ilgililerden bilgi aldı. Atölyelerde eğitimlere katılan öğrencilerle sohbet ederek, deneyimlerine eşlik etti. Vali Epcim, merkezin ilimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek Bayburt'un benzer projelerle bir cazibe merkezi olma yolunda ilerlediğini kaydetti. Projelerin artarak devamını dileyen Vali Epcim, "Başta KUDAKA Yönetim Kurulu ve ajansımız olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Vali Cüneyt Epcim'e, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile KUDAKA Bayburt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Lokman Altunbilek eşlik etti. - BAYBURT