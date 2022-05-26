Türkiye'nin imzaladığı 4 milletlerarası antlaşma Resmi Gazete'de - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin imzaladığı 4 milletlerarası antlaşma Resmi Gazete'de

26.05.2022 09:09
Türkiye'nin imzaladığı 4 milletlerarası antlaşma Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 4 milletlerarası antlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 4 milletlerarası antlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Azerbaycan'la 11 Kasım 2021'de imzalanan Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşması'na göre iki ülke, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği alanında politikaları ve pratik uygulamaları koordine edecek.

Taraflar ayrıca balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğiyle ilgili kurum ve kuruluşlarında faaliyet gösteren balıkçılık uzmanlarına yönelik eğitimler düzenleyecek, uzman değişimi yoluyla tecrübe paylaşımında bulunacak.

Anlaşmayla iki ülke arasında Balıkçılık Ortak Komitesi kurulmasına da karar verildi.

Türkiye ile Kamboçya arasında 2018'de imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'ya göre taraflar, birbirinin yatırımcılarına karşı hiçbir ayrımcı tutum içinde olmayacak ve üçüncü ülke yatırımcılarının sahip olduğu haklardan en elverişlisini uygulayacak.

Ayrıca iki ülke, birbirinin yatırımcılarını ülkelere girişinde ve geçici ikamet başvurularında elverişli olarak değerlendirecek.

Ruanda ile imzalanan Güvenlik İşbirliği Anlaşması ise iki ülke arasında suçu önleme, suçun soruşturulması, kara para aklama ve kaçakçılık gibi sınır aşan suçlar, yasa dışı maddelerin üretimi ve kaçakçılığı, yasa dışı göç, bazı ürünlerin yasa dışı ticareti ve terörle mücadele gibi alanlarda iş birliğini öngörüyor.

Buna göre taraflar sınır aşan suçlarda eylemler, suç örgütleri ve yapılanmaları ile suç örgütlerinin dış bağlantıları hakkında birbirleriyle bilgi paylaşımında bulunacak.

Anlaşmaya konu suçlarla ilgili kişi bilgisi, belge ve istihbarat bilgi paylaşımı yapacak taraflar ayrıca anlaşmada yer alan bazı suçlarla ilgili tuttukları raporlar ve risk raporlarının değişimini de yapacak.

Taraflar, değişimi yapılan belgelerin kaybolması, çalınması, imhası ile kişisel verilerin yetkisiz kişilerce görülmesine karşı da gerekli tedbirleri alacak.

Brezilya'yla 2017'de imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşması'na göre ise iki ülkenin tayin ettiği hava yolu şirketleri, anlaşmayı imzalayan ülkeler üzerinde iniş yapmaksızın uçma hakkı, duraklama hakkı ve yolcu indirip alma haklarına sahip olacak.

İki ülkenin hava araçları bazı vergilerden de muaf tutulacak. Bazı alanlarda alınan güvenlik önlemleri dışında transit uçuşlar ise basit kontrollerin ardından yapılacak.

Anlaşmada havacılık güvenliği, sertifikaların tanınması, yabancı personelin durumu, seyahat belgelerinin güvenliği ve rekabet gibi alanlarda da maddeler yer aldı.

İki ülke arasında yapılan anlaşma Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından da tescil edilecek.

YORUMLAR
500
Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Türkiye, Gazete, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin imzaladığı 4 milletlerarası antlaşma Resmi Gazete'de - Son Dakika


Son Dakika
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
14:39 Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 15:19:42. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin imzaladığı 4 milletlerarası antlaşma Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement