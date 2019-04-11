Türkiye'nin İngilizce ile İmtihanı 2 - Sarı Mikrofon

Sarı Mikrofon sokakta insanlardan bildikleri ingilizce cümle ya da sözcükleri söylemelerini istedi.

Sarı Mikrofon sokakta insanlardan bildikleri ingilizce cümle ya da sözcükleri söylemelerini istedi. Ortaya da yine çok samimi ve çok eğlenceli görüntüler çıktı.Siz de ingilizcenizi geliştirmek istiyorsanız www.konusarakogren.com sitesini ziyaret edebilir, Online ingilizce kursundan INDIRIM KODU SARI05 ile indirimli faydalanabilirsiniz.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

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