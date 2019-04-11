Türkiye'nin İngilizce ile İmtihanı 2 - Sarı Mikrofon
24 dakika önce
Sarı Mikrofon sokakta gördüğü insanlardan ingilizce bildikleri kelimeleri ve cümleleri istedi.
Sarı Mikrofon sokakta gördüğü insanlardan ingilizce bildikleri kelimeleri ve cümleleri istedi.Ortaya yine birbirinden ilginç ve eğlenceli görüntüler çıktı .İzliyoruz..
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:42 Kaynak: Youtube
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