Türkiye'nin İngilizce ile Sınavı - Sarı Mikrofon

Sarı Mikrofon sokakta gördüğü insanlardan ingilizce bildikleri kelimeleri ve cümleleri istedi.

Sarı Mikrofon sokakta gördüğü insanlardan ingilizce bildikleri kelimeleri ve cümleleri istedi.Ortaya yine birbirinden ilginç ve eğlenceli görüntüler çıktı .İzliyoruz..

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