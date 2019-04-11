Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin İngilizce ile Sınavı - Sarı Mikrofon

Türkiye'nin İngilizce ile Sınavı - Sarı Mikrofon

1 saat önce

Sarı Mikrofon sokakta gördüğü insanlardan ingilizce bildikleri kelimeleri ve cümleleri istedi.

Sarı Mikrofon sokakta gördüğü insanlardan ingilizce bildikleri kelimeleri ve cümleleri istedi.Ortaya yine birbirinden ilginç ve eğlenceli görüntüler çıktı .İzliyoruz..
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:57 Kaynak: Youtube
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