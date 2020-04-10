Türkiye'nin İngiltere'ye Kovid-19 salgınına karşı tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı,... - Son Dakika

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Türkiye'nin İngiltere'ye Kovid-19 salgınına karşı tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı,...
7 saat önce
Türkiye'nin İngiltere'ye Kovid-19 salgınına karşı tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan hareket etti.
Türkiye'nin İngiltere'ye Kovid-19 salgınına karşı tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan hareket etti
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:52 Kaynak: AA
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