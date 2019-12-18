Türkiye'nin insan kaynakları envanteri çıkarılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin insan kaynakları envanteri çıkarılacak - Son Dakika

Türkiye'nin insan kaynakları envanteri çıkarılacak

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan İnsan Kaynakları Ofisine atfedilen görevlerden Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlanması çalışmaları başladı.

Türkiye'nin insan kaynakları envanteri çıkarılacak, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan İnsan Kaynakları Ofisine atfedilen görevlerden Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlanması çalışmaları başladı.

İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, insan kaynakları envanteri, kamu verilerinin sistematik ve bütüncül bir bakış açısı kullanılmasıyla hazırlanıyor.

Elde edilen istatistiki verilerin analiziyle insan kaynağı yönetiminde iyileştirme gereken alanların hızlı tespiti ve insan kaynağının verimli kullanılmasının teşvikiyle milli gelire katkı sunulması hedefleniyor. Bu sayede, ülke gerçekleriyle uyumlu ve kanıta dayalı, etkin politikalar üretme imkanı sağlanacağı öngörülüyor.

Çalışma, objektif ve akademik bir bakış açısıyla geliştirilirken, pek çok veri modülünü bünyesinde barındıracak bir "büyük veri projesi" olarak tasarlanıyor. Bu doğrultuda, nüfus, eğitim, iş gücü, sağlık, adalet, teşvikler, sosyal yardımlar ve diğer konulara ilişkin çeşitli idari veri setleri, modern istatistik ve veri bilimi yöntemleri kullanılarak eşleştiriliyor ve analiz ediliyor. Böylece kamudan hizmet alan vatandaşın memnuniyeti de analiz edilebiliyor.

Ülkenin insan kaynağının nitelik ve nicelik haritalarının hazırlanması, politika önceliği olan bölge, sektör ve mesleklerin belirlenmesi, toplumsal fırsat eşitliğinin pekiştirilmesi, uzun vadeli insan kaynağı arz ve talebine dair etkin ve gerçekçi projeksiyonlar yapılması, insan kaynakları envanteri projesinin temel öncelik ve hedefleri arasında yer alıyor.

"Veri odaklı çözümlere öncelik verilecek"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin bu önemli sorumluluğu layıkıyla gerçekleştirebilmek için diğer kamu kurumlarıyla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü bildirilen açıklamaya göre, çalışma sonuçlandığında, ülkenin insan kaynağı yönetiminde, kamu sektörü ve özel sektör arasındaki eş güdüm pekişecek, bakanlıklara ve ilgili kamu kuruluşlarına daha etkin insan kaynağı planlamaları yapmaları için kullanabilecekleri veri sağlanacak.

Ayrıca, kamu sektörünün verimliliği iyileştirilerek milli gelire katkısı artırılacak, eğitim, meslek ve kariyer planlamaları daha etkin şekilde yapılacak, eğitim-iş gücü piyasası bağlantısı güçlendirilecek, beşeri sermaye yönetimine dair politika seti iyileştirilerek, daha etkin bir hale getirilecek, veri odaklı çözümlere öncelik verilecek.

Avusturya Türk Federasyonu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Simit Sarayı'ndan "500 milyon dolar borç" iddialarına yalanlama
MasterChef Güzide Mertcan'ın lüks villasını satışa çıkardığı ortaya çıktı Google ile Rekabet Kurumu arasındaki kriz devam ediyor Yunanistan Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyorlar

Son Dakika Haberleri
17:10 Öğrenci servisi takla attı! - Son Dakika
17:10 Manisa'daki yol tartışmasında, baba oğulu bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
17:09 Maganda kurşunuyla ölen Umut'un davasında Yargıtay'dan ikinci bozma - Son Dakika
17:09 "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonu - Bitlis Valisi Çağatay bölgesini ziyaret etti - Son Dakika
17:05 Bakanlıktan "Türkiye, Rusya'dan şeker ithalatına başladı" iddialarına yanıt - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 17:15:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin insan kaynakları envanteri çıkarılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]