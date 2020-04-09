Türkiye'nin 'insansız' oluşturulacak ilk 'EvdeKalOrmanı' - Son Dakika
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Türkiye'nin 'insansız' oluşturulacak ilk 'EvdeKalOrmanı'

6 saat önce

Genç girişimcilerden oluşan Ecording ekibi, koronavirüs nedeniyle 'evde kal' hareketini desteklemek amacıyla dronlarla 22 futbol sahası büyüklüğünde alanı ağaçlandıracak.

Türkiye'nin 'insansız' oluşturulacak ilk 'EvdeKalOrmanı', System.String[]
Genç girişimcilerden oluşan Ecording ekibi, koronavirüs nedeniyle 'evde kal' hareketini desteklemek amacıyla dronlarla 22 futbol sahası büyüklüğünde alanı ağaçlandıracak. 250 bin tohumun atılacağı alan 'EvdeKalOrmanı' adıyla hayat bulacak.

Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka, Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (BAUICE) çalışmalarını sürdüren Ecording ekibi, Covid-19 virüsünün yayılma risklerine karşı 'Evde kal' hareketini desteklemek amacıyla 250 bin tohumu toprakla buluşturmaya hazırlanıyor. Daha yeşil, sağlıklı ve yaşanılabilir bir dünya bırakma yolunda farkındalık yaratmayı hedefleyen projede şirketler ve kişiler adına tohum atışı da yapılacak.

Orman Genel Müdürlüğü ve partner marka destekleriyle koronavirüs salgınını önleme kapsamında evde kalınan her gün, Ecording tarafından geliştirilen tohumlama ve ağaçlandırma yapan insansız hava araçları (ecoDrone) ile Ankara'da kurulacak olan Evde Kal Ormanı'na bir tohum topu atacak. Dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinden Dell ve Intel'in de sponsor olduğu ve sosyal medya üzerinden yaratılacak kampanyada #EvdeKalOrmanı etiketi ile evde yapılan her paylaşım için ecoDrone'lar aracılığıyla #EvdeKalOrmanı'na bir tohum topu atışı gerçekleştirilecek.

"SOSYAL İZOLASYONA TEŞVİK AMAÇLANDI"

Evde Kal Ormanı Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ecording'in kurucusu Mert Karslıoğlu, 'Bugünlerde sağlığımızın ve sevdiklerimizin benzersiz kıymetini bizlere fazlasıyla hissettiren günlerden geçmekteyiz. Tüm bunların yanı sıra insanlık olarak; dünyamızın, yaşamımızın ve doğamızın üzerindeki rolümüzün önemini de daha fazla kavramaktayız. Ecording olarak bu süre aralığında devam eden çalışmalarımızın belirli bir kısmını durdurup, koronavirüs ile mücadele için çözümler üretmeye başladık. Marka olarak en büyük avantajlarımızdan biri, hali hazırdaki ağaçlandırma çalışmalarını insansızlaştırıyor olmamızdır. Bu sebeple #EvdeKalOrmanı projesi ortaya çıkmış olup, insanları virüsün yayılım risklerine karşı önlem olarak tavsiye edilen sosyal izolasyonun teşvik edilmesinin sağlanması amaçlanmıştır' ifadelerini kullandı.

ECODRONE ADLI İNSANSIZ HAVA ARACI HAKKINDA

Bireysel ve kurumsal çevre bilincini ve farkındalığını arttırmaya yönelik çalışmalar yapan ve buna yönelik çevre teknolojileri geliştiren bir sosyal girişim olan Ecording; geliştirilen ecoDrone adlı insansız hava aracı ağaçlandırmaya hızlı ve teknolojik bir alternatif oluşturuyor. Gövdesinde bir depo ve tohum topu atıcısının bulunduğu droneların yaptığı iş, ulaşılması zor alanlara havadan tohum topu atışları gerçekleştirmek. ecoDrone'lar her uçuşunda 15 dakika havada kalıyor ve 2 hektarlık alana, öngörülen sıklıkta ve sürede 2500 tohum topu atışı gerçekleştirebiliyor. Tohumların atışı gerçekleştirilen yüzeye yapışıp tohumun tutunmasını sağlayacak bir karışım ve içindeki tohumdan oluşan tohum topu atışlarını gerçekleştiriyor. Tohum toplarının üretimi iklim değişikliğinden kaynaklı gelir eşitsizliği yaşayan kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor ve böylece hem kadın istihdamına destek sağlanıyor hem de iklim değişikliğiyle toplu olarak mücadele ediliyor.

'KARBON EMİSYONUNU AZALTMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR?

Ecording, perakende sektöründe satılan her ürün veya hizmet için tohum topu atıp, Ecording etiketli satılan ürün modelini geliştirmeye ve her sektörden marka ve kurumla bu çalışmayı amaçlıyor. Şirket, kısa vadede ağaçlandırmayı kurum, dernek ve şirketlerle bağımsız bir model üzerinden gerçekleştirmeyi, uzun vadede ise işbirliği içinde olduğu ihracatçı ve global partner firmalarla yurtdışı pazarına açılmayı hedefliyor. Bu, Türkiye'nin ve dünyanın karbon emisyonunu azaltmak anlamına da geliyor. Ecording, ayrıca 2 yıldır her bir sosyal medya takipçisi için ağaçlandırılması gereken alanlara bir tohum topu atışı gerçekleştirerek çevre farkındalığı yaratıyor.

BAU ICE HAKKINDA

Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAU ICE) BAU Güney Kampüsü, D Blok. zemin kat BAUTTO ile açık, paylaşımlı ofiste faaliyetlerini sürdürmektedir. Kuluçka Merkezi dahilinde 'ön kuluçka' ve 'kuluçka' olmak üzere iki ayrı program altında girişimci öğretim üyesi, öğrenci ve mezunlar kabul edilmektedir. Sürdürülebilir mekanizmaları oluşturarak, küresel girişimcilik ekosistemine değer katan ve yön veren girişimler oluşmasına destek olan Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka, Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, ölçeklenebilir girişimlerin hayata geçirilmesine destek olarak inovasyon odaklı çok sayıda projeye destek vermektedir.


- İstanbul
Koronavirüs, Evde Kal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:32 Kaynak: DHA

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