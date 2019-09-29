Son Dakika Haberleri: "Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğünü savunması Iraklılara büyük destek"
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"Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğünü savunması Iraklılara büyük destek"

1 saat önce

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Türkiye'nin her zaman Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduğunu belirterek, "Bu her zaman Iraklılara büyük destek olmuştur.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Türkiye'nin her zaman Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduğunu belirterek, "Bu her zaman Iraklılara büyük destek olmuştur." dedi.

Salihi, Erbil temasları kapsamında Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile bir araya geldikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin her zaman Iraklıların yanında olduğunu vurgulayan Salihi, "Türkiye her zaman Irak'ın toprak bütünlüğünü savunan bir komşu ülke. Bu, her zaman Iraklılara büyük destek olmuştur." diye konuştu.

Salihi, Türkiye'nin yardım eli uzatan bir ülke olduğunu, gerek insani boyutta gerek yaralıların tedavisi anlamında her zaman Iraklılara kapılarını açtığını ifade etti.

Başkonsolos Hakan Karaçay da Salihi ile çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğünü savunması Iraklılara büyük destek

Türkiye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:41 Kaynak: AA
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