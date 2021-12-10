Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylandı - Son Dakika

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile büyükelçilik çalışanları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oylama hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinden 3 fotoğrafı seçen Yurdakul, "yaşam" kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği", "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" ve "haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş" fotoğrafına oy verdi.

AA muhabirine açıklama yapan Yurdakul, "AA'yı bu geleneksel yarışmasının devamından ötürü kutluyorum. Birbirinden güzel fotoğraflar var." dedi.

Büyükelçi Yurdakul, AA'nın başarılı çalışmalarını devam ettirmesini temenni ederek 2022'de neşeli, renkli ve barışçıl fotoğrafları görmeyi dilediğini kaydetti.

Büyükelçilik Müsteşarı Esra Şen de oylamaya katıldı.

Tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmanın zor olduğunu ifade eden Şen, "haber" kategorisinde Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler", "spor" kategorisinde Burak Akbulut'un "Devre arası sohbeti" ve "yaşam" kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca'" fotoğrafına oy verdi.