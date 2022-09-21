İslamabad Büyükelçisi Paçacı: TMV Pakistan'da önemli işlere imza attı

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Pakistan'da önemli işlere imza attığını söyledi.

Büyükelçi Paçacı, Türkiye'nin birinci iyilik trenindeki malzemelerin Pakistan'a teslim edilmesi kapsamında bulunduğu Kuetta şehrinde, TMV'nin okullarını ziyaret etti.

Paçacı, Kuetta'daki Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarına yaptığı ziyarette sınıfları gezerek, öğretmen ve idarecilerle görüştü.

Burada yaptığı açıklamada TMV'nin Pakistan'da önemli işlere imza attığına işaret eden Paçacı, yapılanlardan Türkiye adına gurur duyduğunu söyledi.

Paçacı'ya ziyaretinde Türkiye'nin Kuetta Fahri Başkonsolosu ve Belucistan Meclis Başkanı Muhammed Can Cemali de eşlik etti.

Kuetta'da TMV bünyesinde 3 okul bulunuyor

TMV Belucistan Bölge Temsilcisi Selçuk Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuetta'da TMV bünyesinde 3 okul bulunduğunu ve yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Baş, Büyükelçi Paçacı'nın ziyaretinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.