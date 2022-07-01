Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Paçacı, Pakistan Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu - Son Dakika
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Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Paçacı, Pakistan Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu

01.07.2022 17:47
Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Paçacı, Pakistan Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye güven mektubunu sundu.

Radio Pakistan'daki habere göre, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Paçacı, başkent İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı binasında Alvi'ye güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Alvi, Paçacı ile görüşmesinde, Türkiye ile Pakistan'ın, aralarında Keşmir, KKTC, İslamofobi ve Afganistan'ın olduğu kritik konularda bir noktada birleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Alvi, Pakistan'ın Türkiye ile ticaret ve yatırımı artırma taahhüdünü yeniden vurguladı.

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Kaynak: AA

Mehmet Paçacı, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Paçacı, Pakistan Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu - Son Dakika

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