Cumhurbaşkanı Alvi, Paçacı ile görüşmesinde, Türkiye ile Pakistan'ın, aralarında Keşmir, KKTC, İslamofobi ve Afganistan 'ın olduğu kritik konularda bir noktada birleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: AA

Mehmet Paçacı, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Paçacı, Pakistan Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu - Son Dakika

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