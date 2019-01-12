Türkiye'nin "israf raporu" açıklandı
5 dakika önce
Ticaret Bakanlığınca açıklanan Türkiye İsraf Araştırması'na göre, finansal tasarruf yapanların oranı yüzde 38,1'e yükselirken tasarruflar banka mevduatı yerine altına kaydı.
Ticaret Bakanlığınca açıklanan Türkiye İsraf Araştırması'na göre, finansal tasarruf yapanların oranı yüzde 38,1'e yükselirken tasarruflar banka mevduatı yerine altına kaydı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:01
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