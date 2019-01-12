Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin "israf raporu" açıklandı

Türkiye'nin "israf raporu" açıklandı

5 dakika önce

Ticaret Bakanlığınca açıklanan Türkiye İsraf Araştırması'na göre, finansal tasarruf yapanların oranı yüzde 38,1'e yükselirken tasarruflar banka mevduatı yerine altına kaydı.

Türkiye'nin
Ticaret Bakanlığınca açıklanan Türkiye İsraf Araştırması'na göre, finansal tasarruf yapanların oranı yüzde 38,1'e yükselirken tasarruflar banka mevduatı yerine altına kaydı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:01 

Ekonomi
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