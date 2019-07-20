Türkiye'nin itirazları sonucu Almanya diskalifiye edildi
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İsveç'in Boras şehrinde devam eden U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası 4x400 metre bayrak yarışında Türk teknik ekibi, U20 gençlerde Dünya 2'ncisi olan Almanya bayrak takımının diskalifiye olmasını sağladı.
İsveç Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:25 Kaynak: DHA
'in Boras şehrinde devam eden U20 Avrupa
Atletizm Şampiyonası 4x400 metre bayrak yarışında Türk teknik ekibi, U20 gençlerde Dünya 2'ncisi olan Almanya
bayrak takımının diskalifiye olmasını sağladı. Türkiye
4x400 bayrak takımının finale kaldığı seçme yarışmalarında Alman bayrak takımının kural hatası Türk teknik ekibinin gözünden kaçmadı. 2017 yılında İtalya
'da da Almanya bayrak takımının kural hatasını ortaya çıkaran Türkiye Atletizm Federasyonu teknik ekibi, Almanya'yı diskalifiye ettirmişti. Bugün yapılan seçme yarışmalarında Almanya bayrak takımı bayrağı düşürdü ancak sporcu bayrağı yerden alarak yarışmaya devam etti. Yarış sonunda Türkiye ile finale kalan Alman takımının kural hatası yaptığı ortaya çıktı. Alman takımı bayrağın yere düştüğü yerden devam etmesi gerekirken, 7 adım öne düşen bayrağı alarak yarışmaya devam etti. Kurallar bayrağın düştüğü yere dönülerek yarışa devam edilebileceğini söylüyor. Bu durumu fark eden Türk teknik ekibi duruma itiraz etti ancak yarışmanın video ve koşular baş hakemi bu itirazı kabul etmedi. Bunun üzerine Türk teknik ekibi 3 kişiden oluşan yarışma jürisine gitti. İtiraz parasını yatıran Türkiye'nin haklı olduğu ortaya çıktı ve Almanya diskalifiye edildi. 2017 yılından sonra 2019 yılında da Türk teknik ekibi, Almanya bayrak takımının finalde yarışma şansını elinden almış oldu. Kural hatalarına rağmen yarışma hakemlerinin itirazı kabul etmemesi ise eleştirildi.
Yarın yapılacak olan 4x400 bayrak yarışı finalinde Türkiye'ninde aralarında bulunduğu 7 ülkenin bayrak takımı madalya kovalayacak.
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