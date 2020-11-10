Türkiye'nin İyi Yaşam Öncüleri Biletino İyi Festival'de - Son Dakika

Türkiye'nin İyi Yaşam Öncüleri Biletino İyi Festival'de

10.11.2020 17:15
Türkiye'nin İyi Yaşam Öncüleri Biletino İyi Festival'de, System.String[]

Pandemi ile birlikte hızla yükselen İyi Yaşam akımının Türkiye'de öncüleri 3-5 Aralık'ta biletino İyi Festival'de online olarak onlarca etkinlik düzenleyecekler.

Pandemi ile birlikte hızla yükselen İyi Yaşam akımının Türkiye'de öncüleri 3-5 Aralık'ta biletino İyi Festival'de online olarak onlarca etkinlik düzenleyecekler. Eğitimler, seminerler, söyleşiler, atölyeler ve egzersizlerin yer aldığı festivalin amacı iyi yaşamı toplumun geniş bir kısmı ile tanıştırmak, ilham ve cesaret vererek bireylerin iyi yaşama adım atmalarına öncü olmak. Biletino İyi Festival'de Klinik Psikolog Beyhan Budak, Profesör Doktor Zümra Atalay, Klinik Psikolog Özlem Ünde, Eğitmen ve Yazar Hande Mistili, Wake Up Call Bebek Kurucusu Ercan Çimenay, Hürriyet.com.tr CDO'su Şebnem Sezen Çomoğlu gibi önemli isimlerin yer alacaklar.

İyi yaşam( Well Being) özellikle salgın döneminde hızlanan bir akım olarak dikkat çekiyor. Doğru beslenme, zihnen güçlenme, fiziksel olarak aktif kalabilme gibi konularda hızla artan bir bilinçlenme söze konusu.

Biletino İyi Festival, Türkiye'de bireylerin iyi yaşam ile ilgili farkındalıklarını artırmak ve bu alanda çalışan uzmanlarla ve iş/aktif yaşam dengesini tutturabilmeyi başarmış iş insanlarıyla, iyi yaşam için adım atma cesareti arayan bireyleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Bir çok ücretsiz söyleşi ve atölyelerin yanında ücretli etkinliklerin de yer aldığı festival 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde online olarak gerçekleşecek. Salgının hızlandığı bu dönemde güvenli ev ortamında rahatlıkla etkinliklere dahil olabilmek mümkün.

Festival etkinliklerine https://biletino.com/tr/category/iyi-festival-herkes-icin-iyi-yasam-festivali adresinden ulaşılabilir. Ayrıca ücretsiz bir çok söyleşi Biletino Instagram hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Biletino Genel Müdür'ü Cem Birol, "Salgın döneminde toplumda artan bir kaygı ve stres olduğuna yönelik araştırmalar okuduk. Ayrıca bu dönemde hızla artan bir İyi Yaşama hareketi olduğunu da gözlemledik. Bu doğrulta toplumun geniş bir kısmına erişmeyi amaçladığımız Biletino İyi Festival ile İyi Yaşam öncülerinin ilham vermelerini, cesaret kazandırmalarını ve harekete geçirmelerini arzu ediyoruz. Ayrıca salgın sebebiyle alınan önlemlerden ötürü fiziksel olarak yapılan iyi yaşam eğitimlerinin online olarak da devam edebileceğine yönelik eğitimlerimize destek olmayı amaçlıyoruz. " dedi.

İyi yaşam felsefesi toplumsal huzur için büyük önem taşıyor. Kişinin stresle baş edebilmesi, fiziksel olarak aktif kalarak daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürmesi, doğru beslenme ile vücudunu korurken aynı zamanda yaşam kalitesini artırması gibi bir çok konuda bireyin hayat kalitesine etki ediyor. Stresle başa çıkabilme kapasitesi artmış, sağlıklı beslenen, aktif yaşayan bir toplum için Biletino İyi Festival farkındalık yaratacak. Detaylı bilgiyi https://iyifestival.biletino.com adresinden bulabilirsiniz.

2012 yılında kurulan Biletino, etkinlik sektöründe mobil biletin öncüsü olmuştur. Güçlü teknolojisi, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile geliştirdiği çözümler bugüne kadar 10.000 den fazla etkinlik ve yüzlerce etkinlik organizatörü tarafından tercih edilmiş, edilmektedir.

2019 yılında Teknofest İstanbul etkinliğinin giriş ve kayıt altyapı hizmetlerini de sunan Biletino, 1,7 milyon kişinin sorunsuzca kayıt olarak etkinliğe giriş yapabilmesini sağlamıştır.

Geniş veri tabanı ile etkinliklerin hedef kitlesiyle buluşabilmesine olanak sağlayan pazarlama hizmetleri de sunan Biletino etkinlik organizatörlerine salgın döneminde de etkin hizmetler sunmaktadır.

Türkiye'nin İyi Yaşam Öncüleri Biletino İyi Festival'de

Hürriyet, Festival, Türkiye, Aralık, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Türkiye'nin İyi Yaşam Öncüleri Biletino İyi Festival'de - Son Dakika Magazin


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