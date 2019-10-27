Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin İzlanda ve Andorra maçlarının genel bilet satışı başladı
Son Dakika Spor Türkiye'nin İzlanda ve Andorra maçlarının genel bilet satışı başladı

Türkiye'nin İzlanda ve Andorra maçlarının genel bilet satışı başladı

7 dakika önce

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak Türkiye-İzlanda karşılaşması için satışa çıkan 1., 2., ve 3. Kategori ile loca biletleri tükendi.

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Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak Türkiye-İzlanda karşılaşması için satışa çıkan 1., 2., ve 3. Kategori ile loca biletleri tükendi.


İzlanda için ayrılan misafir takım tribünü de Türk taraftarlara tahsis edildi.


Milli Takım Taraftar Kulübü üyeleri, misafir takım tribününden bilet satın alabilecek. Her üyenin en fazla üç adet bilet satın alma hakkı bulunuyor.


Türkiye-İzlanda müsabakasının misafir takım tribünü bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi.


Estadi Nacional'da 17 Kasım 2019 Pazar günü saat 22.45'te oynanacak Andorra-Türkiye maçının misafir takım tribün biletlerinden ise her Milli Takım Taraftar Kulübü üyesi en fazla dört adet satın alabiliyor.


Biletlerin yurt dışı teslimat noktasının, tff.org ve taraftarkulubu.tff.org internet sitelerinden önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.


Andorra-Türkiye müsabakasının misafir tribün bilet fiyatları 175 TL olarak belirlendi.


Andorra, Türkiye, İzlanda, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:48 
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