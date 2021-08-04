Türkiye'nin Jordan'ı Ömer Faruk! NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı

Los Angeles Lakers ve Miami Heat Summer League'de karşı karşıya geldi. Lakers forması giyen milli oyuncumuz Ömer Faruk Yurtseven, takımının rakibini 80-78 mağlup ettiği maçta sahaya damga vurdu.

ALTÜSTÜ ETTİ

Heat'te Ömer Yurtseven 27 sayı, 19 ribaund 2 asist ve 1 blok ile oynarken maçın yıldızı oldu. Yurtseven, 8/13 ikilik, 3/7 üçlük ve 2/4 serbest atış isabet oranları buldu. Ömer yarım saatten fazla bir süre sahada tutuldu.

JORDAN İSTATİSTİKLERİ

NBA keşifçilerinin dikkatle izlediği maçlarda Ömer Faruk'un böyle bir istatistik yakalaması dikkat çekti. Basketbol forumlarında Ömer Faruk için 'Türk Jordan' benzetmesi yapıldı.