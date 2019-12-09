Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi, AA'nın

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Afganistan'a yönelik bölgesel iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin konuların ele alındığı " Asya'nın Kalbi- İstanbul Süreci (HoA-IP) 8'inci Bakanlar Konferansı" kapsamında İstanbul'da bulunan Ertuğrul, AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Büyükelçi Ertuğrul, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Ertuğrul, haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Kabil Büyükelçisi Ertuğrul, bu tür yarışmaları düzenlediği için Anadolu Ajansına teşekkür etti.